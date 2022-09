USA: Policjant Krzysztof Kania w rocznicę ataku na WTC w Nowym Jorku: tego się nie zapomina

Tego nigdy nie można zapomnieć - przekonuje nowojorski policjant polskiego pochodzenia Krzysztof Kania w 21. rocznicę ataku terrorystycznego na World Trade Center. Był jednym z funkcjonariuszy wezwanych 21 września 2001 roku do Strefy Zero.

"Tego nigdy nie można zapomnieć. To zawsze wraca. Ludzie uciekający, płaczący. Ludzie pytający o swoje rodziny, czy im się nic nie stało. Tego się nie zapomina do końca życia" - powiedział PAP w niedzielę nowojorski policjant.

Kania przypomina, że 11 września 2001 roku miał zaplanowaną służbę po południu. Zaraz po zamachach, w wyniku których runęły obydwie wieże WTC, został zaalarmowany telefonicznie o mobilizacji i wszyscy funkcjonariusze z nowojorskiej policji NYPD musieli się zgłosić do pracy. Kania relacjonuje, że przybył wraz z innymi wezwanymi do Strefy Zero, ale w powstałej tam sytuacji w pierwszej chwili nie było nawet wiadomo, co policja powinna była robić.

"Dopiero, na drugi dzień wszystko zostało to lepiej zorganizowane. Pomagaliśmy w ewakuacji ludziom mieszkającym w sąsiednich budynkach. Jeszcze później patrolowaliśmy miejsce, gdzie stała południową wieżą WTC. Trwała tam już akcja wynoszenia gruzów i porządkowania terenu" - opowiada policjant.

Według źródeł NYPD 11 września 2001 roku na służbie w odpowiedzi na atak na World Trade Center zginęło 23 nowojorskich policjantów. Wielu odniosło też obrażenia.

W niedzielę rano w Strefie Zero rozpoczęły się rocznicowe uroczystości w 21 lat po zamachu terrorystycznym na World Trade Center. Uczestniczy w nich m.in. wiceprezydent USA Kamala Harris z mężem.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski