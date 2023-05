USA: Polonia nowojorska uczciła rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Polonia w Nowym Jorku świętowała w środę uchwalenie przed 232 laty Konstytucji 3 Maja. Na uroczystość w konsulacie RP przybyła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska. Podkreśliła, że Polacy w USA cały czas niosą Polskę w sercach i duszach. Nazwała ich najlepszymi ambasadorami i wizytówką kraju.

"Przez państwa pryzmat odbierana jest Polska, tak dobrze odbierana w Stanach Zjednoczonych, tak dobrze odbierana na świecie, jest tak świetną wizytówką szczególnie w ostatnim okresie, kiedy jesteśmy na pierwszych stronach gazet, jesteśmy w centrum wielu wydarzeń" - oceniła wicemarszałek.

Akcentując znaczenie święta Konstytucji 3 Maja Gosiewska zauważyła, że łączy część Europy, do której należy Polska. Za wielki sukces uznała wspólne ostatnio celebrowanie tego święta z Litwą, Ukrainą i opozycją białoruską. Jak dodała, choć wojna jest czymś strasznym, to nawet w największym dramacie można dostrzec coś, co może nas wszystkich zbudować.

"Jest to szansa na współdziałanie, budowanie nowej Europy, nowego świata opartego na demokracji, sprawiedliwości, na prawie do samostanowienia, na prawie narodu do budowania własnej tożsamości. To się dzieje na naszych oczach" - zaznaczyła Gosiewska.

Konsul generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki mówił, że święto łączy Polskę z Ameryką, ponieważ jej twórców w Rzeczpospolitej Obojga Narodów inspirował duch wolności, który zrodził się i przybierał poważne rozmiary w USA.

"Chcieli zaimplementować to w Europie, w Europie, gdzie te wartości, które szybko obowiązywały w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, wcale nie były powszechne. (…) Staramy się to święto prezentować i opowiadać o nim Amerykanom, bo pokazuje, że Polska dzisiaj, zanim to było modne, stała na straży, propagowała i była prekursorem wielu wartości, które później Europa przejęła i dzisiaj rozwija" - powiedział konsul, nazywając sojusz Polski z Litwą w Rzeczpospolitej Obojga Narodów zalążkiem integracji europejskiej.

W uroczystości gromadzącej m.in. weteranów i przedstawicieli organizacji polonijnych wzięła też udział poseł Joanna Fabisiak z sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

Jan Sporek został uhonorowany pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP, a Paweł Pachacz Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczono Henryka Mariana Jaworskiego (pośmiertnie), a Zbigniewa Wieczorka Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz KWIS.

Przedstawiciele Polonii otrzymali też m.in. Złote i Srebrne Krzyże Zasługi, Krzyże Zesłańców Sybiru, Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości i Gloria Artis.

Statuetki dla wybitnych Polaków "Teraz Polska" wręczono Grażynie Michalskiej, Jolancie Wysockiej, Czesławowi Karkowskiemu, Dariuszowi Knapikowi, Łukaszowi Kownackiemu i Danielowi Kurzynie.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski