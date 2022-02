USA: Polonia potępia rosyjską agresję i wzywa Waszyngton do wprowadzenia najostrzejszych sankcji

Kongres Polonii Amerykańskiej (KPA) dobitnie potępia uznanie przez Kreml niepodległości separatystycznych regionów na wschodzie Ukrainy. Wzywa do wycofania stamtąd wojsk rosyjskich, przestrzega przed eskalacją konfliktu i apeluje do Waszyngtonu o zaostrzenie sankcji.

"Kongres Polonii Amerykańskiej dobitnie potępia uznanie przez Rosję podmiotów rebelianckich we wschodniej Ukrainie oraz wkroczenie wojsk rosyjskich na Ukrainę. Uważamy działania Rosji za bezpodstawną agresję, która łamie prawo międzynarodowe oraz zasady suwerenności i niepodległości" - pisze KPA w oświadczeniu przesłanym PAP.

Zwraca uwagę, że utrudnia to znalezienie dyplomatycznego rozwiązania. Ponownie potwierdza poparcie dla suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy. Żąda też wycofania wszystkich wojsk rosyjskich z suwerennego terytorium Ukrainy.

"Jesteśmy również bardzo zaniepokojeni możliwością dalszej eskalacji konfliktu i jej konsekwencjami dla całego regionu. Stała obecność wojsk rosyjskich na Białorusi stanowi zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ale wpływa też na bezpieczeństwo Polski i krajów bałtyckich. Obawiamy się kryzysu humanitarnego, który może się rozpętać w przypadku eskalacji rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, oraz jego skutków dla całego regionu" - głosi dokument.

KPA wzywa administrację prezydenta USA Joe Bidena do wprowadzenia możliwie najostrzejszych sankcji wobec rosyjskiego sektora finansowego i energetycznego. Akcentuje, że sankcje powinny być jak najbardziej dotkliwe dla rządzącej rosyjskiej elity. Jej postępowanie traktuje jako rażące lekceważenie wszelkich norm prawa międzynarodowego. Jak przekonuje, społeczność demokratyczna nie będzie tolerować agresji przeciwko suwerennej i niepodległej Ukrainie.

"Wzywamy administrację prezydenta Bidena do dalszego udzielania znaczącej pomocy wojskowej Ukrainie oraz do potwierdzenia zaangażowania we wspieranie Polski i innych sojuszników NATO w tym regionie. Eskalacja działań Rosji przeciwko Ukrainie wpływa na całą Europę Środkową i Wschodnią oraz na bezpieczeństwo kilku bliskich sojuszników USA. Apelujemy do administracji prezydenta Bidena do wykazania zdecydowanej postawy wobec rosyjskiej agresji" - konkluduje oświadczenie Kongresu Polonii Amerykańskiej.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski