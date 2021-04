USA: Polonia uczciła pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej i zbrodni katyńskiej

Polonia amerykańska oddała w niedzielę hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej i zbrodni katyńskiej. Uroczystość w Amerykańskiej Częstochowie (Doylestown w Pensylwanii) obejmowała m.in. mszę św. w intencji zmarłych, złożenie wieńców oraz odczytanie listów m.in. z Kancelarii Prezydenta RP.

W liście sygnowanym przez sekretarza stanu Adama Kwiatkowskiego dziękował on w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz własnym za wszystko co robią organizatorzy i uczestnicy wydarzenia dla podtrzymania więzi Polonii amerykańskiej z Ojczyzną.

"W tym trudnym czasie pandemii spotykacie się państwo w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na wspólnej modlitwie, aby upamiętnić tragicznie zmarłych członków polskiej delegacji z prezydentem RP prof. Lechem Kaczyńskim na czele, którzy udali się do Smoleńska, aby oddać hołd naszym rodakom zamordowanym w Katyniu" - napisał Kwiatkowski.

Przypomniał, że od 11 lat dzień katastrofy smoleńskiej nierozerwalnie związany jest ze śmiercią ponad 20 tys. polskich oficerów, którzy zostali zamordowani w 1940 roku przez NKWD. To dramatyczne zdarzenie, jak podkreślił Kwiatkowski, nadało uroczystościom rocznicy zbrodni katyńskiej zupełnie innego wymiaru. Jak dodał 10 kwietnia 2010 roku już na zawsze pozostanie jednym z najsmutniejszych dni w historii naszej Ojczyzny.

"Tragedia Katynia to również walka o prawdę to część naszej narodowej pamięci i tożsamości. To ważne wyzwanie dla nas, aby rozpowszechniać wiedzę historyczną skierowaną do kolejnych pokoleń Polaków" - ocenił sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Listy do uczestników uroczystości nadesłali także pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak, marszałek senior Sejmu Antoni Macierewicz oraz konsul generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki. Wyrazili oni m.in. wdzięczność Polonii, w tym Komitetowi Smoleńsko-Katyńskiemu, Klubom GP, Rodzinom Radia Maryja, Reducie Dobrego Imienia oraz ojcom paulinom za zorganizowanie i goszczenie osób zgromadzonych w Doylestown.

"Organizujemy te uroczystości w Amerykańskiej Częstochowie tradycyjnie już od 2013 roku. Ważnym elementem 11. rocznicy (katastrofy smoleńskiej - PAP) jest to, że do świadomości opinii publicznej dotarł raport w wersji filmowej obalający wszystkie kłamliwe ustalenia zawarte w raporcie Anodiny, Laska i Millera. Jako komitet uznaliśmy za obowiązek czczenie ofiar obydwu tragedii" - powiedział PAP szef Komitetu Smoleńsko-Katyńskiego Tadeusz Antoniak.

Modlitwom za ofiary tragedii towarzyszył apel pamięci, złożenie wieńców pod Pomnikiem Husarza poświęconym polskim żołnierzom walczącym na wszystkich frontach oraz pod Monumentem Smoleńskim. Członkowie komitetu odczytali 96 nazwisk osób, które zginęły w tej katastrofie. W uroczystości wzięli udział m.in. weterani, kadeci Pułaskiego, harcerze oraz przedstawiciele innych organizacji polonijnych.

10 kwietnia 2010 roku samolot Tu-154M z polską delegacją udającą się na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej rozbił się pod Smoleńskiem. Zginęło 96 osób, w tym prezydent RP prof. Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią oraz wielu wysokich rangą urzędników państwowych i dowódców wojskowych.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski