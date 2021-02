USA: Polonijni wolontariusze obdarowali pączkami weteranów

Grupa polonijnych wolontariuszy ze stanu Connecticut rozprowadziła blisko 2 000 pączków wśród weteranów, seniorów, pielęgniarek, lekarzy policjantów i strażaków. Rozpoczęta w Walentynki akcja zakończyła się w wtorkowe ostatki.

"Dzięki funduszom z Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej zakupiliśmy oraz dostarczyliśmy setki pączków rezydentom domów opieki i centrum seniora, weteranom, schroniskom, szpitalom, klinikom, policjantom oraz strażakom. Nasze pączki trafiły też do Urzędu Miasta New Britain. Przeprowadziliśmy akcję z zachowaniem wszelkich obostrzeń związanych COVID-19" - powiedziała PAP inicjatorka przedsięwzięcia Anna Kobylarz.

Dla wolontariuszy tradycja Walentynek i ostatków okazała się świetną okazją dla dotarcia do weteranów, starszych osób oraz Polaków i Amerykanów z pierwszej linii frontu walki z pandemią koronawitusa. Już w pierwszym dniu akcji rozprowadzili ponad 1 500 pączków. Zakończyli ją we wtorek.

"Byliśmy wszyscy szczęśliwi, że Ania o nas pamięta i utrzymuje z nami kontakty. To także piękna sprawa, że pomaga nam Unia Kredytowa z Nowego Jorku, a gromadzimy starszych ludzi, weteranów i Korpus Pomocniczy Pań. Bardzo jesteśmy wdzięczni" - powiedział PAP Robert Iwanicki, kronikarz i pierwszy wice komendant 111 Placówki Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej im. gen. Józefa Hallera w New Britain.

Szefowa wolontariuszy z Connecticut wyjaśniła, że w różnego rodzaju akcjach dla wspierania lokalnej społeczności ludzi o dobrych sercach nie powstrzymała pandemia koronawirusa. Zwróciła uwagę na ich bezinteresowne działanie. Wzywała także innych, był przyłączyli się do charytatywnych misji. Dziękowała zarówno swym współpracownikom jak też nowojorskiej Unii Kredytowej za wspieranie ich wysiłków.

"Czerpaliśmy naszą motywację i energię, z tego by przyjść w sukurs ludziom będącym w potrzebie, podtrzymać na duchu i dowieść, że jesteśmy z nimi także w ciężkich chwilach. A tym wszystkim którzy nas wciąż chronią tocząc walkę z wirusem pragnęliśmy zademonstrować wdzięczność i okazać szacunek za to co robią" - dodała Kobylarz.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski