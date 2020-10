USA: Polska ambasada odpowiada na artykuł CNN o osobach LGBT w Polsce

Ambasada RP w USA opublikowała w poniedziałek list, w którym odnosi się do reportażu CNN o osobach LGBT w Polsce. Zapewnia, że wszystkie osoby w Polsce, w tym członkowie społeczności LGBT mają pełne prawo do ochrony przed nienawiścią, przemocą i dyskryminacją.

"Polski rząd jest zobowiązany do przestrzegania zapisanych w Konstytucji RP praw wszystkich swoich obywateli, w tym równości wobec prawa i niebycia dyskryminowanym" - czytamy w liście opublikowanym na Twitterze.

Polska ambasada przekonuje w swym liście, że "wszystkie osoby w Polsce, w tym członkowie społeczeności LGBT, mają prawo do pełnej ochrony przed nienawiścią, przemocą i dyskryminacją". I zaznacza, że "ustawodawstwo RP gwarantuje równość i godność osobom LGBT we wszystkich obszarach życia, (co) jest zgodne z międzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka".

Sprawa praw osób o orientacji seksualnej innej niż heteroseksualna stała się głośna, gdy niektóre władze samorządowe w Polsce zaczęły przyjmować niewiążące prawnie uchwały o "strefach wolnych od ideologii LGBT". Kwestia ta była poruszana m.in. Parlament Europejski

W stanowisku przedstawionym w poniedziałekj polska ambasada nazywa uchwały gmin "prawnie niewiążącymi deklaracjami, które zostały przyjęte przez nieliczną mniejszość samorządów w Polsce". Dodaje, że władze państwowe "stanowczo potępiają" ustawianie tablic "strefa wolna od LGBT".

Reportaż CNN zatytułowany był "Nie przynależysz tutaj. W polskich +strefach wolnych od LGBT+ samo istnienie to już akt buntu". Dziennikarze Rob Picheta i Ivana Kottasova napisali go na podstawie materiałów zebranych podczas wyjazdu do Polski w lecie, gdzie przeprowadzili rozmowy z reprezentami różnych środowisk, w tym LGBT. W wywiadach osoby ze środowiska LGBT mówiły, że nie czują się bezpiecznie. "Homofobiczna retoryka jest głoszona przez państwo i w kościołach, a wrogość na ulicach aż kipi" - czytamy w reportażu.

W amerykańskiej kampanii wyborczej do sprawy uchwał odniósł się pod koniec września kandydat Demokratów na prezydenta USA Joe Biden. "Wyrażę się jasno: prawa LGBTQ+ to prawa człowieka - a na +strefy wolne od LGBT+ nie ma miejsca w Unii Europejskiej, ani nigdzie na świecie" - napisał na Twitterze.

Ambasada RP w USA odpowiedziała na to, że opinia Bidena opiera się na niedokładnych informacjach medialnych, ponieważ w Polsce nie istnieją żadne "strefy wolne od LGBT".