USA: Polska spółka zaangażowana w udaną misję wystrzelenia satelitów w innowacyjnym programie kosmicznym

Polskie małe satelity, wyprodukowane przez spółkę SatRevolution, wzięły udział w udanej misji wyniesienia w przestrzeń kosmiczną satelitów w innowacyjnym programie kosmicznym firmy Virgin Orbit - podało amerykańskie przedsiębiorstwo.

Virgin Orbit, spółka zajmująca się wystrzeliwaniem małych satelitów w przestrzeń kosmiczną, poinformowała o zakończonym sukcesem umieszczeniu na orbicie okołoziemskiej siedmiu satelitów w misji "Above the clouds". Była w nią zaangażowana m.in. polska firma SatRevolution z Wrocławia, która specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i eksploatacji satelitów oraz analityce danych i tworzy konstelację obserwacji Ziemi w czasie rzeczywistym. Jej celem jest "stanie się największym światowym operatorem satelitów do obserwacji Ziemi" - przekazano w oświadczeniu.

Zmodyfikowany Boeing 747, nazwany Cosmic Girl, wystartował o godz. 22.39 w czwartek (po południu czasu lokalnego) z portu lotniczego i kosmicznego Mojave w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Stamtąd poleciał do miejsca startu znajdującego się nad Oceanem Spokojnym, około 80 km na południe od Wysp Normandzkich. Po wystrzeleniu z samolotu rakieta LauncherOne rozmieściła swój ładunek na orbicie docelowej około 500 km nad powierzchnią Ziemi.

Ze względu na unikatowy system wystrzeliwania satelitów, opracowany przez Virgin Orbit, misja "Above the Clouds" to pierwszy raz, gdy satelita wystrzelony z Zachodniego Wybrzeża USA został rozmieszczony na tej orbicie. Zamiast wystrzeliwać satelity z nieruchomego lądowiska na ziemi, Virgin Orbit wystrzeliwuje je spod skrzydła specjalnie zmodyfikowanego samolotu Boeing 747.

Ten lot był trzecią zakończoną sukcesem misją Virgin Orbit po roku od rozpoczęcia programu wystrzeliwania satelitów. Łączna liczba satelitów wyniesionych w przestrzeń kosmiczną przez Virgin Orbit, wraz z najnowszą misją, to 26. Celem "Above the Clouds" jest m.in. przeprowadzenie eksperymentów dotyczących łączności w przestrzeni kosmicznej i wykrywanie kosmicznych śmieci. Satelity mają także służyć światowemu sektorowi rolnemu.

Poza polską spółką SatRevolution w programie bierze udział firma Above the Clouds Spire Global i Amerykański Departament Obrony Przestrzeni Kosmicznej.

Virgin Orbit podpisała umowę o współpracy z SatRevolution w grudniu ubiegłego roku.

Nazwa misji "Above the Clouds" pochodzi od tytułu piątego utworu na albumie hip-hopowego zespołu Gang Starr z albumu "Moment of Truth" z 1998 roku.