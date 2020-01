USA: Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa wspomaga chore dzieci

Po raz szósty członkowie Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej (PSFCU) zbierali pieniądze w ramach świątecznej akcji charytatywnej. Ponad 120 tys. dolarów przekazano trzem dziecięcym hospicjom w Polsce i na rzecz leczenia chorych polonijnych dzieci.

Akcja charytatywna organizowana we współpracy z nowojorską Fundacją Uśmiechu Dziecka trwała od 29 listopada do 31 grudnia. Jak poinformowała PAP w piątek wieczorem Unia, zebrano 120 354 dol.

"Jak co roku członkowie PSFCU nie zawiedli i do naprawdę potrzebujących dzieci trafi ponad 120 tysięcy dolarów" - powiedział PAP dyrektor wykonawczy PSFCU Bogdan Chmielewski. Dodał, że akcja na stałe już weszła do kalendarza organizacji. "Członkowie naszej Unii czekają na koniec listopada i grudzień, aby zacząć wpłacać na chore dzieci. I nie zawodzą: przez te sześć lat uzbieraliśmy już 732 tys. dolarów" - dodał Chmielewski.

Tym razem Polacy i Amerykanie polskiego pochodzenia zasilili dziecięce hospicja w Częstochowie, Giżycku i Gdyni oraz chore polonijne dzieci. Datki gromadzili w 20 oddziałach PSFCU oraz z wykorzystaniem bankowości internetowej PSFCU.

Dzięki zbiórce Hospicjum Domowe "Promyk" w Giżycku otrzymało 41 401 dol. Na Zespół Opieki Paliatywnej "Palium" w Częstochowie wskazany przez pierwszą damę RP Agatę Kornhauser-Dudę przekazano 40 350 dol. Dom Hospicyjny dla Dzieci "Bursztynowa Przystań" w Gdyni wsparto kwotą 28 219 dol. Na leczenie polonijnych dzieci Fundacja Uśmiechu Dziecka przeznaczyła 10 384 dolarów.

"Każdy wpłacał, ile mógł. Mnie najbardziej ujęła pewna pani, która mieszka zbyt daleko od naszego oddziału, aby mogła przyjść sama, więc przysłała w kopercie cztery dolary z prośbą, aby rozdzielić równo na wszystkich" - powiedział PAP rzecznik prasowy PSFCU Paweł Burdzy.

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa została założona przez imigrantów z Polski w 1976 roku na nowojorskim Greenpoincie. Po 43 latach działalności jest uważana za największą polską instytucję finansową poza granicami Polski.

PSFCU zrzesza obecnie ponad 100 tys. członków, a łącznie z rodzinami z jej usług korzysta ponad 135 tys. osób. Wartość jej aktywów przekroczyła dwa miliardy dolarów. PSFCU posiada 20 oddziałów w czterech stanach: Nowy Jork, New Jersey, Illinois i Pensylwania.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski