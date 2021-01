USA: Pomnik Waszyngtona w stolicy zamknięty do 24 stycznia

Pomnik Waszyngtona, górujący nad stolicą USA obelisk, w poniedziałek został zamknięty do 24 stycznia ze względów bezpieczeństwa Powodem są groźby ze strony grup, które zamierzają zakłócić planowaną na 20 stycznia inaugurację prezydenta Joe Bidena.

Do 24 stycznia turyści nie będą mogli odwiedzać będącego symbolem Dystryktu Kolumbii obelisku. Służby zastrzegają, że w pobliżu błoni National Mall w centrum miasta mogą być zamykane ulice i parkingi.

Po wstrząsającym wtargnięciu do Kongresu zwolenników prezydenta Donalda Trumpa w Waszyngtonie trwa stan wyjątkowy. Kongres otoczony jest ponad dwumetrowym płotem, za nim rozstawiono żołnierzy Gwardii Narodowej, których do soboty do miasta z różnych stanów ściągnąć ma aż 10 tys. Na ulicach Dystryktu Kolumbii pełno jest policji; funkcjonariusze obstawiają skrzyżowania oraz place - miasto patrolują także z cywilnych samochodów bez specjalnych oznaczeń.

Na autobusowych wiatach Federalne Biuro Śledcze (FBI) publikuje zdjęcia osób, które wtargnęły do Kongresu. Za udzielenie służbom informacji prowadzących do ich zatrzymania otrzymać można 1000 dolarów. W przypadku dostarczenia przydatnych informacji o osobach, odpowiedzialnych za zneutralizowane szczęśliwie przez służby bomby, kwota ta sięga nawet 50 tys. dolarów.

Jeden z już oskarżonych Jacob Chansley - który na Kapitol wdarł się bez koszuli, ale z czapką z niedźwiedziej skóry i rogami oraz farbą na twarzy - zeznał FBI, że przyjechał do Waszyngtonu "w ramach grupowego wysiłku" i "na prośbę prezydenta do patriotów", by stawić się w mieście 6 stycznia.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski