USA: Pompeo gratuluje prawyborów siłom prodemokratycznym w Hongkongu

Szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo pogratulował we wtorek na Twitterze siłom prodemokratycznym w Hongkongu udanych, nieoficjalnych prawyborów do regionalnego parlamentu; zaapelował o "wolne i sprawiedliwe" wybory we wrześniu.

Ponad 600 tys. obywateli Hongkongu zagłosowało w weekend w nieoficjalnych prawyborach obozu prodemokratycznego do regionalnego parlamentu, symbolicznie protestując przeciwko narzuconemu przez Pekin prawu o bezpieczeństwie narodowym.

"Gratulacje dla (partii) prodemokratycznych w Hongkongu w związku z tymi udanymi prawyborami" - napisał Pompeo.

"Z dużym zaniepokojeniem przyjmujemy do wiadomości groźbę szefowej władz wykonawczych Hongkongu Carrie Lam, zdaniem której te prawybory mogły złamać nowe prawo Pekinu dotyczące +bezpieczeństwa narodowego+ na tym terytorium, co dowodzi, że Chińska Partia Komunistyczna obawia się demokracji i wolnego wyboru jej własnego narodu" - dodał sekretarz stanu.

Obóz prodemokratyczny w Hongkongu, w skład którego wchodzi wiele partii, próbuje połączyć siły i wykorzystać prawybory do wyłonienia najsilniejszych kandydatów, którzy wezmą udział 6 września w wyborach do hongkońskiej Rady Ustawodawczej. Zamierzają zdobyć w niej większość, jako że zwykle zdominowana jest przez obóz propekiński.

Prawybory odbyły się dwa tygodnie po narzuceniu regionowi przez Pekin prawa o bezpieczeństwie państwowym, co jest powszechnie postrzegane jako odchodzenie od zasady "jeden kraj, dwa systemy", która przyświecała przekazaniu Hongkongu przez Wielką Brytanię Chinom w 1997 roku.

35 spośród 70 członków Rady Ustawodawczej wyłanianych jest w wyborach powszechnych z okręgów geograficznych. Pięć miejsc przypada wybranym w głosowaniu radcom dzielnic, a pozostałych 30 zajmują osoby wyłonione przez specjalne komitety branżowe, zdominowane przez miejskie elity.