USA: Pompeo: mam nadzieję, że rozmowy rządu Afganistanu z talibami nastąpią wkrótce

"Mam nadzieję, że rozmowy rządu w Kabulu z talibami rozpoczną się już wkrótce" - powiedział sekretarz stanu USA Mike Pompeo w wyemitowanym w niedzielę wywiadzie dla stacji CBS. Jak ocenił, porozumienie pokojowe USA z talibami stworzyło ramy dla takich rozmów.

Pompeo nazwał "historycznym" porozumienie podpisane w sobotę w stolicy Kataru, Ad-Dausze, przez specjalnego wysłannika USA ds. Afganistanu Zalmaya Khalizada, a ze strony talibów - przez mułłę Abdula Ghaniego Baradara.

Podkreślił, że w porozumieniu, na którego przygotowanie specjalny wysłannik USA poświęcił 17 miesięcy, znalazły się bardzo precyzyjne sformułowania dotyczące zobowiązań talibów do ograniczenia przemocy w kraju, co stwarza szanse na rozpoczęcie negocjacji z udziałem samych Afgańczyków w sprawie przyszłości ich kraju. Wcześniej w kraju pogrążonym od dwóch dekad w konflikcie nie mogło być o tym nawet mowy - zaznaczył.

Szef amerykańskiej dyplomacji zapewnił, że prezydent USA Donald Trump "zamierza osobiście zaangażować się w ten proces". Potwierdził, że zgodnie z sobotnią zapowiedzią Trumpa spotka się on osobiście z przywódcami talibów; Pompeo nie podał jednak nawet przybliżonej daty takich rozmów.

Odpowiadając na pytania CBS o treść układu, Pompeo zapewnił, że "nie ma dodatkowych uzgodnień z talibami, które nie byłyby ujęte w głównym porozumieniu". Przyznał jednak, że podpisano dodatkowy, tajny protokół, dołączony do umowy, a objęcie go klauzulą poufności było konieczne "ze względu na bezpieczeństwo amerykańskich wojskowych". Dodał, że "nie ma tam żadnych tajnych ustaleń, z którymi nie mogliby się zapoznać deputowani Kongresu USA".

W ocenie sekretarza obrony USA Marka Espera, który podobnie jak Pompeo był obecny przy podpisaniu porozumienia z talibami, umowa pozwoli Stanom Zjednoczonym zmniejszyć swoje zaangażowanie militarne w Afganistanie i skoncentrować się na przygotowaniu do militarnej konfrontacji z Chinami w przyszłości.

Jak zaznaczył, USA nadal wyprzedzają Chiny i Rosję, gdy chodzi m.in. o przestrzeń kosmiczną i broń zaawanasowaną technologicznie, ale groźba, że Chiny rzucą wyzwanie dominacji wojskowej Stanów Zjednoczonych na świecie, staje się coraz bardziej realna. Esper zaznaczył, że mniejsze zaangażowanie w Iraku i Afganistanie pozwoli USA lepiej przygotować się do stawienia czoła temu wyzwaniu.

Szef Pentagonu nie odniósł się w żaden sposób do obserwowanego w ostatnim okresie wzrostu napięć w relacjach USA z Iranem, co nastąpiło po wycofaniu się przez Waszyngton w maju 2018 r. z podpisanego trzy lata wcześniej porozumienia nuklearnego z tym państwem. Reuters przypomina, że USA wysłały w ostatnim czasie ok. 20 tys. żołnierzy na Bliski Wschód w związku z zagrożeniem wojskowym ze strony Iranu.

Oprócz liczącej ponad 930 km granicy Iran łączą z Afganistanem więzy etniczne, językowe i wspólna historia. Popisanie porozumienia z talibami, którzy ze względu na przywiązanie do sunnizmu na pierwszym miejscu stawiali raczej współpracę z Pakistanem niż z Iranem, zostało przyjęte w Teheranie z rezerwą - zauważa Reuters.

W oświadczeniu opublikowanym w niedzielę irańskie MSZ napisało, że pozytywnie odnosi się do każdej próby zaprowadzenia trwałego pokoju w Afganistanie, ale stoi też na stanowisku, że USA nie mają umocowania prawnego, aby podpisywać porozumienia z talibami. Iran uważa natomiast, że "zagwarantowanie stabilności i pokoju w tym kraju będzie możliwe tylko w rezultacie wewnętrznych negocjacji afgańskich z uwzględnieniem interesów najbliższych sąsiadów Afganistanu" - podkreślono w oświadczeniu.

Porozumienie USA z talibami określa warunki wycofania z Afganistanu wojsk amerykańskich i zniesienia sankcji nałożonych przez Waszyngton na dowództwo talibów. Przewiduje również wymianę jeńców i współpracę w zwalczaniu międzynarodowego terroryzmu. Zapowiedziano w nim, że sankcje nałożone przez USA na talibów przestaną obowiązywać w sierpniu.

Wspólna deklaracja przewiduje, że Amerykanie zakończą stopniowe wycofanie ok. 13 tys. żołnierzy z Afganistanu w ciągu najbliższych 14 miesięcy. W najbliższych miesiącach do USA ma powrócić 8,6 tys. żołnierzy, wyjedzie też znaczna część żołnierzy międzynarodowej koalicji, która współdziała z USA pod dowództwem NATO.

Talibscy rebelianci kontrolują obecnie więcej obszaru Afganistanu niż kiedykolwiek wcześniej, gdy sprawowali rządy, ale nie są w stanie zdobyć i utrzymać głównych ośrodków miejskich.