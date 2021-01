USA: Pompeo rozmawiał z Blinkenem, by ułatwić uporządkowane przekazanie władzy

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo rozmawiał w piątek z kandydatem na stanowisko szefa amerykańskiej dyplomacji Antonym Blinkenem, by - jak przekazało źródło agencji Reutera w Departamencie Stanu - "ułatwić uporządkowane przekazanie władzy" prezydentowi elektowi Joe Bidenowi.

Pompeo rozmawiał z Blinkenem, by "ułatwić uporządkowane przekazanie władzy i zapewnić, że amerykańskie interesy za granicą są chronione" - poinformowało to źródło.

Sztab Bidena nie potwierdził rozmowy; nie wiadomo czy politycy spotkali się, czy rozmawiali telefonicznie.

Pompeo w czwartek na Twitterze skrytykował dziennikarzy i polityków za przyrównanie Stanów Zjednoczonych do republiki bananowej po środowym brutalnym wtargnięciu sympatyków ustępującego prezydenta Donalda Trumpa do budynku Kongresu.

"To oszczerstwo ujawnia błędne rozumienie republik bananowych i demokracji w Ameryce. W republice bananowej przemoc tłumu determinuje sprawowanie władzy. W Stanach Zjednoczonych funkcjonariusze służb bezpieczeństwa tłumią przemoc motłochu, by przedstawiciele ludu mogli sprawować władzę w ramach praworządności i konstytucji" - stwierdził Pompeo.

O republice bananowej po szturmie na Kongres mówił m.in. były prezydent USA George W. Bush. "To przyprawiający o mdłości i łamiący serce widok. Tak kwestionuje się wyniki wyborów w republice bananowej, a nie w naszej demokratycznej republice" - przekazał w oświadczeniu Republikanin.

Trump przy swoim kwestionowaniu rezultatów głosowania z listopada kilkukrotnie mówił, że proces wyborczy w USA "jest gorszy niż w krajach Trzeciego Świata".

Pompeo pytany w listopadzie na konferencji prasowej o to, czy Departament Stanu jest gotowy kontaktować się z obozem Bidena, by zapewnić uporządkowane przekazanie władzy odparł: "Będzie gładkie przejście do drugiej administracji Trumpa".

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski