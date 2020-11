USA: Ponad 169 tys. nowych zakażeń koronawirusem, 889 zgonów

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore poinformował we wtorek, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 169 190 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 889 kolejnych zgonów.

Zgodnie z szacunkami amerykańskiej uczelni od wybuchu epidemii w USA wystąpiło łącznie 12 mln 589 221 przypadków zakażenia wirusem. Zmarło 259 874 ludzi.

We wtorek gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo ostrzegł, że jeśli mieszkańcy stanu zignorują ostrzeżenia o niebezpieczeństwach związanych ze zgromadzeniami świątecznymi liczba przypadków koronawirusa może w nadchodzących tygodniach wzrosnąć w całym stanie o 12 proc. Nowy Jork był wiosną epicentrum pandemii.

Na dwa dni przed Świętem Dziękczynienia w stanie na Covid-19 zmarło kolejnych 47 osób. Była to najwyższa liczba zgonów w ciągu doby od połowy czerwca. W ostatnich trzech tygodniach liczba hospitalizacji z powodu Covid-19 wzrosła w całym stanie z 1253 do 2856, czyli o 128 proc.

"Musimy być w stanie wysokiej gotowości. Musimy być bardzo ostrożni" - apelował Cuomo.

Odsetek testów na obecność wirusa z pozytywnym wynikiem oscyluje obecnie w stanie Nowy Jork na poziomie ok. 3 proc. Zdaniem gubernatora eksperci przewidują skok do co najmniej 12 proc. Alarmował, że w sezonie świątecznym wzrost infekcji może podwyższyć się nawet do 20 proc.

Cuomo wezwał nowojorczyków, aby zamiast rodzinnych i towarzyskich zgromadzeń uczcili Święto Dziękczynienia wspominając tych, którzy ratują ludzi podczas pandemii, w tym pielęgniarki, policjantów, lekarzy oraz tych, którzy poświęcili życie dla innych.

"Nowy Jork wyznaczył standardy dla kraju. Nie skupiamy się na różnicach. Wznieśliśmy się ponad różnice. Znaleźliśmy wspólny cel" - ocenił gubernator.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski