USA: Ponad 229 tys. nowych zakażeń i 3744 zgony w ciągu doby

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore poinformował w czwartek o 229 042 nowych zakażeniach koronawirusem w ciągu doby. W tym czasie z powodu Covid-19 zmarły 3744 osoby.

Od wybuchu epidemii w USA odnotowano łącznie 19 mln 940 419 przypadków zakażenia koronawirusem - zaznaczono w komunikacie. Liczba ofiar śmiertelnych sięga już 345 182.

Na temat powolniejszego niż oczekiwano tempa wprowadzania szczepionki przeciwko Covid-19 w Stanach Zjednoczonych w czwartek wypowiedział się dyrektor Krajowego Instytutu ds. Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) dr Anthony Fauci. Jego zdaniem zwłoka przyniosła rozczarowanie.

"Chcielibyśmy, by to funkcjonowało bezproblemowo i żeby zgodnie z zapowiedziami podano ludziom 20 milionów dawek do końca roku 2020. Oczywiście, tak się nie stało i to jest rozczarowujące. (…) Miejmy nadzieję, że (kampania) nabierze rozpędu w pierwszych tygodniach stycznia i doprowadzi nas do tego punktu, w którym chcemy się znaleźć" - mówił Fauci w programie stacji telewizyjnej NBC. Zwrócił też uwagę, że amerykańskie stany i hrabstwa potrzebują więcej środków, by przyspieszyć tempo szczepień.

Jak podkreśliła telewizja CNBC urzędnicy nadzorujący program szczepień prezydenta Donalda Trumpa, tzw. operację Warp Speed, zapowiadali, że w grudniu pierwszą z dwóch dawek szczepionki Covid-19 otrzyma w USA 20 milionów ludzi.

Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) twierdzą jednak, że z ponad 12,4 mln rozprowadzonych dawek, faktycznie skorzystało z tego dotąd mniej niż 2,8 mln. osób.

Prezydent Donald Trump broni się przed zarzutem, że kampania szczepień idzie zbyt wolno. Jak zaznaczył w czwartek, obowiązkiem stanów jest przejęcie kontroli nad szczepionkami, gdy zostaną one dostarczone w ramach Warp Speed.

Na początku tygodnia rzecznik programu szczepień Michael Pratt twierdził, że dane CDC są prawdopodobnie nieścisłe z powodu opóźnień w zgłaszaniu informacji dotyczących przebiegu akcji.

"Operacja Warp Speed jest na dobrej drodze do zgromadzenia ok. 40 milionów dawek szczepionki i przeznaczenia połowy z nich na pierwsze szczepienia do końca grudnia 2020 i rozprowadzeniem 20 milionów pierwszych dawek w pierwszym tygodniu stycznia" - argumentował Pratt.

Z kolei w ocenie Paula Offita, dyrektora centrum ds. edukacji dotyczącej szczepień w szpitalu dziecięcym Pensylwanii, rząd federalny zainwestował znacznie w rozwój szczepionek, ale nie podołał zadaniu, jeśli chodzi o dystrybucję, logistykę i zarządzanie.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski