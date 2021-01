USA: Ponad 26 milionów wykrytych przypadków koronawirusa

Od początku epidemii w Stanach Zjednoczonych wykryto już ponad 26 milionów przypadków koronawirusa - wynika z bilansu Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Od pierwszej zdiagnozowanej infekcji w USA, w styczniu 2020 roku, minęło 311 dni, by Stany Zjednoczone przekroczyły 27 listopada 2020 roku próg 13 milionów wykrytych przypadków SARS-CoV-2. Zajęło zaledwie 64 dni, by liczbę ta podwoiła się do 26 milionów.

Łącznie od początku epidemii z powodu koronawirusa zmarło już 439 405 Amerykanów, z czego 2781 w sobotę. To najbardziej tragiczny bilans ofiar śmiertelnych spośród wszystkich państw świata, o ponad dwieście tysięcy wyższy niż w drugiej pod tym względem Brazylii.

Stany Zjednoczone są światowym liderem jeśli chodzi o liczbę szczepień. Do soboty w USA wykonano ponad 27,7 mln zastrzyków.