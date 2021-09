USA: Ponad 300 migrantów z Haiti odesłano z Teksasu z powrotem do kraju

Ponad 300 Haitańczyków odesłano w niedzielę czasu lokalnego z Teksasu z powrotem do kraju - przekazała w poniedziałek agencja Reutera. Grupa migrantów z Haiti przebywała w prowizorycznym obozowisku pod mostem łączącym Meksyk i USA na rzece Rio Grande.

Z nielegalnego obozowiska migrantów usunęli funkcjonariusze amerykańskiej straży granicznej. Odesłano ich trzema samolotami do stolicy Haiti, Port-au-Prince. Na pokładzie znalazło się 327 pasażerów.

"Wyjeżdżałam z Haiti z nadzieją na lepszą przyszłość" - powiedziała dziennikarzom Stephanie. "Gdyby była tu (w Haiti - PAP) praca, nigdy nie narażałabym się na taką niedolę w innych krajach" - dodała.

Inny odesłany do kraju, Mondesir Sirilien, powiedział że wydał 15 tys. dolarów, by dostać się do USA. "Mogłem zainwestować te pieniądze tutaj, mogłem zbudować duży biznes" - mówił. "To nie tak, że nie potrafimy nic stworzyć, po prostu tutaj nikt nas nie szanuje. Jesteśmy upokarzani i nie mamy nikogo, kto by nas bronił" - dodał.

W niedzielę wieczorem premier Haiti Ariel Henry w nagraniu przekazał, że udzieli pomocy rodakom wydalonym ze Stanów Zjednoczonych. "Z wielkim żalem oglądaliśmy w mediach społecznościowych, telewizji czy słuchaliśmy w radiu doniesień o utrapieniach naszych braci i sióstr na granicy z Meksykiem i USA" - mówił. Premier przekazał także prośbę, by obywatele budowali lepszą przyszłość na miejscu, gdzie "będą mogli żyć dobrze, w swoim kraju, bez konieczności znoszenia takiego wstydu".