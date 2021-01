USA: Ponad 353 tysiące zgonów na Covid-19 od początku epidemii

Do 353 328 wzrósł w poniedziałek bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. SARS-CoV-2 wykryto dotychczas u ponad 20,8 mln Amerykanów.

W rok 2021 Amerykanie wchodzą pełni obaw. Grudzień 2020 roku był w USA najbardziej tragicznym miesiącem epidemii - zmarło ponad 77 tysięcy osób. Epidemiolodzy ostrzegają, że w styczniu liczby nie wykażą większych spadków, na co wpływ będą miały liczne podróże w okresie Bożego Narodzenia.

Niepokój ekspertów budzi tempo szczepienia obywateli USA. Zgodnie z danymi Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) w Stanach Zjednoczonych do poniedziałku przeciwko Covid-19 zaszczepiono już 4 563 260 Amerykanów. To znacznie mniej niż przewidywał rząd, który informował wcześniej o zamiarze zaszczepienia 20 milionów Amerykanów do końca grudnia.