USA: Ponad 44 tys. nowych przypadków koronawirusa w ciągu ostatniej doby

W ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych zarejestrowano 44 023 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 1078 kolejnych zgonów - podał w piątek w swym raporcie Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Od początku pandemii w USA zarejestrowano 5 576 206 infekcji, a liczba zgonów sięga 174 290.

Światowa Organizacja Zdrowia (WTO) ostrzegła w piątek, że chociaż szczepionka będzie "istotnym narzędziem" w globalnej walce z koronawirusem, sama nie doprowadzi do zakończenia pandemii. Nie ma nawet gwarancji, że naukowcy ją wynajdą.

"Co najmniej 30 potencjalnych szczepionek jest obecnie w stadium badań klinicznych, ale nie ma gwarancji, że będą one bezpieczne i skuteczne" - powiedział dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, dodając, że w historii epidemie zmieniały społeczeństwa i gospodarkę.

Zaapelował do światowych przywódców i opinii publicznej, by nauczyli się radzić sobie z wirusem i wprowadzać stałe zmiany w codziennym życiu, aby sprowadzić pandemię do niskiego poziomu.

Światowa Organizacja Zdrowia zwraca uwagę, że chociaż kontynuowane są próby szczepionek na ludziach, zdaniem naukowców kluczowe pytania pozostają bez odpowiedzi. Wciąż nie w pełni rozumieją, jak Covid-19 wpływa na organizm, ani jak skutecznie ludzie są chronieni po wyleczeniu przed ponowną infekcją.

Na początku sierpnia Ghebreyesus ostrzegał, że nie ma "cudownego środka" na koronawirusa i może nigdy nie być.

Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, na które powołuje się WHO, Covid-19 zainfekował już blisko 23 mln ludzi na całym świecie i w ciągu ponad siedmiu miesięcy był przyczyną śmierci ponad 794 tysięcy osób.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski