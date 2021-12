USA: Ponad 50 tys. różnokolorowych świateł zapłonęło na choince w nowojorskim Rockefeller Center

24-metrową choinkę rozświetliło w środę wieczorem na Manhattanie ponad 50 tys. różnokolorowych lampek LED. Bożonarodzeniowe drzewko, 85-letni norweski świerk, wieńczy ważąca 408 kg gwiazda Swarovskiego, pokryta trzema milionami kryształów.

Drzewko w nowojorskim Rockefeller Center pozostaje tradycyjnie jedną z najsłynniejszych choinek na świecie.

Zdalnie w uroczystości udział wzięli prezydent USA Joe Biden i Pierwsza Dama Jill Biden. Przypomnieli jak pracownicy budowlani pracujący w kompleksie Rockefeller Center za własne pieniądze kupili pierwsze drzewko w dobie Wielkiego Kryzysu z lat 30. XX wieku.

"Życzymy wszystkim Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Jill i ja jesteśmy zaszczyceni, że możemy być częścią tej szczególnej nowojorskiej tradycji; wielkiej amerykańskiej tradycji" - zapewnił prezydent Biden. Światełka na drzewku zapalił ustępujący burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio oraz Rob Speyer, prezes firmy Tishman Syper, która jest właścicielem Rockefeller Center.

Ceremonię uświetniły m.in. tancerki Rockettes z Radio City, Alessia Cara, Harry Connick Jr, Mickey Guyton, Norah Jones, Brad Paisley, Rob Thomas, Carrie Underwood oraz obsada broadwayowskiego Come From Away. Imprezę "Christmas in Rockefeller Center", którą transmitowała stacja NBC, oglądało w Ameryce według mediów wiele milionów ludzi.

Choinka będzie wystawiona na widok publiczny od godziny 6 rano do północy, do niedzieli 16 stycznia 2022 roku. W Boże Narodzenie będzie dostępna dla nowojorczyków i turystów przez całą dobę.

W 2020 roku ceremonia zapalenia lampek na choince była zamknięta dla publiczności z powodu pandemii Covid-19. W środę, ponieważ impreza odbyła się na zewnątrz, zrezygnowano z wymogu okazywania zaświadczeń o szczepieniu przeciw Covid-19. Obowiązywało natomiast noszenie maseczek.

Po zakończeniu sezonu świątecznego choinka zostanie wykorzystana jako surowiec na budowę domu dla wybranej rodziny. Organizacja Habitat for Humanity zużyje na to tarcicę z drzewa. Zwyczaj ten jest praktykowany od 2007 roku.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski