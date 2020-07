USA: ponad 60 000 nowych przypadków koronawirusa podczas doby

60.207 nowych przypadków zakażenia koronawirusem zostało zidentyfikowanych w Stanach Zjednoczonych w ciągu dwudziestu czterech godzin- sobotni raport Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Raport został sporządzony na godz. 20:30 (00:30 GMT niedziela). 3 698 209 to liczby przypadków infekcji zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych od początku epidemii.

W ciągu ostatnich 24 godzin w Stanach Zjednoczonych odnotowano również 832 nowych zgonów, w sumie, od początku pandemii, jest ich 139 960.

Sobotni dobowy bilans nowych zakażeń jest znacznie niższy od piątkowego - 77 638 i z dni poprzednich: 17 lipca- 71 600, 16 lipca- 77 300, 15 lipca- 67 300, 14 lipca -67 400.

W Teksasie, Florydzie, Arizonie, Kalifornii i kilku innych stany przeżywają teraz szybki rozprzestrzenianie się wirusa. Z tego powodu władze lokalne zawiesił wcześniej rozpoczęty proces łagodzenia lub anulowania ograniczenia sanitarne.

Od kilku tygodni Stany Zjednoczone mierzą się z drugą falą epidemii na południu i zachodzie kraju. Tylko na Florydzie jest już łącznie więcej wykrytych przypadków niż we Włoszech. W Teksasie i Arizonie lokalne władze zamówiły specjalne ciężarówki chłodnie do przechowywania zwłok, by odciążyć kostnice.

Amerykanie coraz bardziej nieprzychylnie patrzą jak Trump zarządza reakcją USA na epidemię. 60 proc. z nich krytycznie ocenia przywódcę Stanów Zjednoczonych - wynika z opublikowanego w piątek sondażu dla "Washington Post" i ABC News. Działania prezydenta w sprawie koronawirusa popiera jedynie 38 proc. obywateli.

W sobotę Uniwersytet Johna Hopkinsa poinformował w oparciu o informacje własne i otrzymane od władz państwowych, że na Covid- 19 zmarło na świecie 600 435 osób. Najwięcej w USA- 139 960, Brazylii- ponad 78 700, Wielkiej Brytanii- ponad 45 300. Do tej pory koronawirus został zidentyfikowany u ponad 14,2 miliona ludzi na świecie.