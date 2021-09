USA: Ponad 80 proc. dorosłych nowojorczyków zaszczepionych przeciwko Covid-19

Ponad 80 proc. dorosłych mieszkańców Nowego Jorku otrzymało już co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi - poinformował w piątek burmistrz Bill de Blasio. Nazwał to kamieniem milowym w batalii z Covid-19.

"Dzisiaj odnotowujemy kamień milowy w szczepieniach dorosłych w Nowym Jorku. (…) Jest to poziom, który wielu ludzi w środowisku medycznym określa jako kluczowy" - powiedział de Blasio.

W piątkowym programie nowojorskiego radia publicznego (WNYC) de Blasio nazwał osiągnięty wynik szczepień "wielką sprawą". Wyraził nadzieję, że nowojorczycy to docenią. Przeprowadzona akcja była jego zdaniem w ogóle największą tego rodzaju w historii miasta.

Burmistrz zauważył, że wzrasta również wskaźnik szczepień wśród młodszych osób w wieku od 12 do 17 lat. Wynosi obecnie blisko 70 proc.

"Stało się to w naprawdę w szybkim tempie. Jest to grupa, która dopiero ostatnio została dopuszczona do szczepień" - podkreślił de Blasio.

W jego przekonaniu można się spodziewać dużo więcej szczepień w najbliższych kilku tygodniach. Przewidywał, że wzrost nastąpi szczególnie wśród młodszych mieszkańców metropolii.

Urzędnicy ds. zdrowia w Nowym Jorku oczekują, że już w listopadzie szczepionka zostanie zatwierdzona dla dzieci wieku od pięciu do 11 lat.

"Tak to duże wyzwanie, ale myślę, że ważne jest dla nowojorczyków, aby uświadomić sobie, że możemy zakończyć erę Covid i będziemy mieli do czynienia tylko z grypą. (…) Moglibyśmy to osiągnąć już w przyszłym roku, jeśli będziemy kontynuować szczepienia" - ocenił burmistrz cytowany przez lokalne radio 1010 WINS.

W jego opinii wpływ na wyniki akcji szczepień miały także wprowadzone zachęty. Są pośród nich karta debitowa z kwotą 100 dol., bilety wstępu na Statuę Wolności, karnet na 10 przejazdów promem, darmowa przejażdżka kolejką w Lunaparku na Coney Island i wiele innych.

Dziennik "Daily News" przypomniał, że na początku pandemii eksperci wyznaczyli 80 proc. wskaźnik szczepień jako niezbędny, aby uzyskać odporność zbiorową.

"Niższe wskaźniki szczepień w całym kraju i rozprzestrzenianie się wariantu Delta wydają się albo przesuwać ten cel w przyszłość, albo całkowicie uniemożliwić jego osiągnięcie" - akcentuje gazeta.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski