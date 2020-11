USA: Ponad dwie trzecie głosów z Arizony - Biden 54,1 proc.: Trump 44,6 proc.

Po przeliczeniu ponad dwóch trzecich głosów w Arizonie prowadzi z wynikiem 54,1 proc. kandydat Demokratów Joe Biden. Prezydent Donald Trump traci do niego 9,5 pkt procentowego (ma 44,6 proc.)

To liczby z głosowania wczesnego w lokalach wyborczych do weekendu. W miarę upływu nocy wyborczej spływać będą kolejne głosy z Arizony, w tym z głosowania w lokalach wyborczych we wtorek.

Trump w 2016 roku wygrał w Arizonie o 3,5 pkt proc. Demokraci liczyli w kampanii, że odbiją ten pustynny stan z 11 głosami elektorskimi. Nadzieję wiążą m.in. z przemianami demograficznymi w największym hrabstwie Maricopa oraz konfliktem Trumpa z pochodzącym z Arizony zmarłym republikańskim senatorze Johnem McCainem. W Maricopie przeliczono już ponad 77 proc. głosów.