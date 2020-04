USA: Ponad milion wykrytych przypadków koronawirusa

Od początku epidemii w Stanach Zjednoczonych wykryto już ponad milion przypadków zakażenia koronawirusem - wynika z przedstawionego we wtorek bilansu Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W USA wykonano ponad 5,5 miliona testów.

Aż około 295 tys. pozytywnych wyników testów na Covid-19 odnotowano w stanie Nowy Jork. W stanie New Jersey takich wyników jest ok. 114 tys., a w Massachusetts - ok. 56,5 tys.

Władze Nowego Jorku podejrzewają, że liczba osób, które miały Covid-19 może być nawet dziesięciokrotnie wyższa z uwagi na to, iż wielu chorych nie wykazuje objawów.