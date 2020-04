USA: Ponad milion wykrytych przypadków koronawirusa

Od początku epidemii w Stanach Zjednoczonych wykryto już ponad milion przypadków zakażenia koronawirusem - wynika z przedstawionego we wtorek bilansu Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W USA wykonano ponad 5,5 miliona testów.

W żadnym innym państwie świata nie zdiagnozowano tylu przypadków koronawirusa. Druga pod tym względem Hiszpania - jak podaje Uniwersytet - ma ok. 232 tys. pozytywnych wyników. Trzecie na liście są Włochy z ok. 200 tys. wykrytych przypadków.

Statystycznie na 100 tys. mieszkańców USA przypadają 302 pozytywne wyniki testu. W Hiszpanii to 451, we Włoszech 330, a w Wielkiej Brytanii 236 - wynika z bilansu prowadzonego przez dziennik "New York Times".

Epicentrum epidemii w USA jest stan Nowy Jork. Około 295 tys. pozytywnych wyników testów odnotowano właśnie tam (ok. 1500 na 100 tys. mieszkańców). W stanie New Jersey takich rezultatów badań jest ok. 114 tys., a w Massachusetts - ok. 56,5 tys. Najmniej pozytywnych wyników spośród wszystkich amerykańskich stanów ma Alaska - 345.

Władze Nowego Jorku podejrzewają, że liczba osób, które miały Covid-19, może być nawet dziesięciokrotnie wyższa z uwagi na to, iż wielu chorych nie wykazuje objawów. Wnioski takie wyciągane są po przebadaniu kilku tysięcy mieszkańców stanu pod kątem przeciwciał na koronawirusa.

W przegłosowanym w ubiegłym tygodniu przez amerykański Kongres pakiecie dla gospodarki zapewniono ponad 25 mld dolarów na rozwinięcie systemu testowania. Zdaniem Demokratów administracja rządowa nie zapewnia jednak Amerykanom odpowiedniego dostępu do testów. Wskazują oni, iż nie każdy obywatel w USA ma dostęp do takich badań.

Na końcówkę maja dystrybucję testów w niektórych swoich oddziałach zapowiadają popularne sieci sklepów Walmart oraz CVS. Administracja prezydenta Donalda Trumpa - jak informował w poniedziałek dziennik "Wall Street Journal" - ma zapasy, by przesłać władzom stanowym testy dla 2 proc. społeczeństwa.

Od trzech tygodni w USA dziennie wykrywa się ok. 30 tys. nowych przypadków Covid-19 z małymi odchyleniami - informuje "NYT".

Na koronawirusa w USA zmarło dotychczas ponad 56 tys. osób. Od dwóch dni dobowa liczba zgonów spada. Niektóre amerykańskie stany - głównie na południu kraju - rozpoczynają stopniowe otwieranie gospodarki. W Georgii działalność wznowiła część restauracji i barów.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski