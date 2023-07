USA: Ponad połowa Amerykanów azjatyckiego pochodzenia ma złe zdanie o Chinach, wolą Tajwan

52 proc. obywateli USA pochodzenia azjatyckiego ocenia ChRL nieprzychylnie - wynika z sondażu Pew Research Center. 56 proc. respondentów ma pozytywne zdanie o Tajwanie, a tylko 6 proc. postrzega ten kraj negatywnie.

Ponad trzy czwarte (78 proc.) Amerykanów azjatyckiego pochodzenia ma pozytywne zdanie na temat USA, a spośród państw azjatyckich najlepszą opinią cieszą się Japonia (68 proc.), Korea Płd. (62 proc.) i Tajwan (56 proc.).

Azjatyccy Amerykanie mają z reguły negatywne poglądy na temat ChRL - wynika z badania na próbie 7006 osób. Tylko 20 proc. ma przychylną opinię o Chinach, w porównaniu z 52 proc., którzy mają odmienne zdanie.

W obliczu rosnących napięć między Chinami a Tajwanem uwagę zwraca większy odsetek chińskich Amerykanów wypowiadających się pozytywnie o Tajwanie (62 proc.) niż o ChRL (41 proc.).

Rząd w Pekinie postrzega demokratycznie rządzony Tajwan i jego 23 mln mieszkańców jako zbuntowaną prowincję i nie wyklucza zbrojnego opanowania wyspy.

Tylko jedna czwarta dorosłych Amerykanów pochodzenia chińskiego urodzonych w USA ma dobrą opinię na temat ChRL. Wśród imigrantów odsetek ten wynosi 45 proc. Z kolei chińscy imigranci mają nieco mniej pochlebne zdanie na temat Tajwanu niż osoby urodzone w USA.

Biorąc pod uwagę, jak respondenci postrzegają ojczyzny swoich przodków, Chiny wypadły najgorzej - tylko 41 proc. Amerykanów pochodzenia chińskiego postrzega ChRL pozytywnie. Natomiast ponad 90 proc. osób z tajwańskim i japońskim rodowodem ma dobre zdanie o ojczystych stronach.

Dorośli Chińczycy i Wietnamczycy są jedynymi grupami w badaniu Pew Research Center, które wyrażają bardziej przychylne opinie na temat innych miejsc w Azji niż ich kraj ojczysty. Choć respondenci mają w większości pozytywne poglądy na temat ojczyzn swoich przodków, to niemal trzy czwarte z nich twierdzi, że nie przeprowadziłaby się tam, gdyby mieli taką możliwość. Chęć przeprowadzki do miejsc, z których się wywodzą, waha się od 16 proc. wśród Amerykanów chińskiego pochodzenia do 33 proc. wśród Amerykanów wywodzących się z Indii.

Badanie przeprowadzono wśród Amerykanów azjatyckiego pochodzenia (imigrantów i urodzonych w Japonii, Tajwanie, Korei Płd., Chinach, Wietnamie, Filipinach, Indiach) w okresie lipca 2022 roku do stycznia br.