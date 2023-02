USA: popieramy zawieszanie Rosji i Białorusi w międzynarodowych federacjach sportowych

Popieramy zawieszanie rosyjskich i białoruskich związków sportowych w międzynarodowych federacjach sportowych - oświadczyła w czwartek rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre. Dodała jednak, że w przypadkach takich, jak igrzyska olimpijskie, gdzie MKOl zgodził się na uczestnictwo sportowców z tych krajów, powinno zakazać się używania ich flag i hymnów.

"Stany Zjednoczone mobilizują świat do wspierania narodu ukraińskiego i pociągania do odpowiedzialności Rosji za jej brutalną i barbarzyńską wojnę przeciwko Ukrainie. W ramach tych wysiłków, popieramy zawieszanie narodowych ciał zarządzających sportem w Rosji i Białorusi w międzynarodowych federacjach sportowych, usuwania osób blisko związanych z rosyjskim i białoruskim państwem z pozycji wpływu w międzynarodowych federacjach oraz zachęcanie narodowych i międzynarodowych ciał sportowych do zawieszania transmisji telewizyjnych w Rosji i Białorusi" - powiedziała Jean-Pierre podczas codziennej konferencji prasowej.

Odpowiedziała w ten sposób na pytanie o stosunek USA do udziału rosyjskich i białoruskich sportowców w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 r.

Rzeczniczka dodała jednocześnie, że w przypadkach takich jak igrzyska olimpijskie, gdzie organizatorzy - Międzynarodowy Komitet Olimpijski - zgodzili się na udział sportowców z tych krajów, "powinno być absolutnie jasne, że nie reprezentują one rosyjskiego i białoruskiego państwa".

"Używanie państwowych hymnów i flag powinno też być zakazane" - zaznaczyła Jean-Pierre.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński