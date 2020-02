USA: Porozumienie pokojowe z talibami podpisze Mike Pompeo

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w piątek, że to sekretarz stanu Mike Pompeo będzie reprezentował Stany Zjednoczone w stolicy Kataru, Ad-Dausze, gdzie w sobotę zostanie podpisane porozumienie pokojowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a afgańskimi talibami.

Porozumienie zapowiadane jest jako pierwszy krok do wycofania amerykańskich wojsk z Afganistanu, co było jednym z głównych haseł w kampanii Trumpa przed wyborami prezydenckimi w 2016 roku. Wówczas wielokrotnie padały zapowiedzi zakończenia "niekończących się wojen" Stanów Zjednoczonych.

Agencja AP zaznacza, że większa część porozumienia nie jest jeszcze znana. Wiadomo jedynie, że wojska amerykańskie mają zostać wycofane z Afganistanu, natomiast talibowie zapewnią, że nie pozwolą ekstremistom wykorzystywać kraju jako miejsca przygotowywania ataków na Amerykę lub jej sojuszników.

W ciągu 10-15 dni po podpisaniu porozumienia talibowie i przedstawiciele wszystkich sektorów społeczeństwa afgańskiego, w tym rządu, mają zasiąść do rozmów i podjąć próbę opracowania planu rozwoju powojennego Afganistanu. Porozumienie przewiduje także uwolnienie 5 tys. talibów z afgańskich więzień, ale nie jest jasne, czy rząd tego kraju zgodzi się na to.

Według AP talibscy przywódcy stoją na stanowisku, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, żołnierze amerykańscy wyjdą z Afganistanu w ciągu 14 miesięcy. Waszyngton do tej pory nie potwierdził jednak takiego harmonogramu.

Trump w piątkowym oświadczeniu wezwał talibów i rząd afgański do "skorzystania z okazji do pokoju". Dodał, że jeśli wypełnią swoje zobowiązania, "otworzy się szeroka ścieżka do zakończenia wojny w Afganistanie i sprowadzenia naszych żołnierzy do domu".

Podpisanie porozumienia ma zakończyć okres żmudnych negocjacji pokojowych, które od kilku miesięcy znajdowały się w martwym punkcie. Zostały zerwane we wrześniu ubiegłego roku, gdy Trump oskarżył talibów o chęć "wzmocnienia własnej pozycji przetargowej w negocjacjach" za pomocą aktów terroru.

Pompeo mówił wtedy, że trwające prawie rok rozmowy w sprawie przywrócenia pokoju w Afganistanie zawieszono, a USA będą wywierać nacisk na prowadzących działania zbrojne talibów, zapewniając militarne wsparcie afgańskim siłom rządowym.

W drugiej połowie stycznia br. Trump oświadczył, że nie przystąpi do żadnych znaczących negocjacji z talibami w Afganistanie, jeśli nie ograniczą oni stosowania przemocy. W związku z tym na początku lutego talibowie zaczęli informować o chęci zawarcia ugody, mówiącej o zmniejszeniu przemocy w Afganistanie. Siedmiodniowa próbna ugoda weszła w życie przed tygodniem i nie została przerwana, co otworzyło drogę do podpisania trwałego porozumienia pokojowego.

Stany Zjednoczone zakończyły działania bojowe w Afganistanie w 2014 roku. Od tego czasu w kraju tym pozostaje w sumie 20 tys. żołnierzy z państw NATO, w tym około 12-tysięczny kontyngent amerykański. W październiku dowódca sił USA w Afganistanie generał Austin S. Miller informował, że USA wycofały z Afganistanu w ciągu roku 2 tys. żołnierzy.

Talibowie kontrolują prawie połowę terytorium Afganistanu i często dopuszczają się ataków na siły afgańskie i amerykańskie. Ocenia się, że obecnie są najsilniejsi od czasu inwazji USA w 2001 roku. Z ich rąk w ciągu 18 lat zginęło ponad 2,4 tys. amerykańskich żołnierzy i pracowników wojskowych.