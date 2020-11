USA: Portal RealClearPolitics: Biden prowadzi w walce o Biały Dom z przewagą 7,2 pkt proc.

W skali kraju kandydat Demokratów na prezydenta USA Joe Biden ma 7,2 pkt proc. przewagi nad ubiegającym się o drugą kadencję Donaldem Trumpem - wynika z szacunków portalu RealClearPoltics, podliczającego średnią sondaży.

W dzień wyborczy cztery lata temu na portalu RealClearPolitics ówczesna kandydatka Partii Demokratycznej Hillary Clinton miała przewagę 3,2 pkt proc. W głosowaniu powszechnym otrzymała o 2,1 pkt proc. więcej od Trumpa. Wybory jednak przegrała, bo uzyskała mniej głosów elektorskich; poległa m.in. na Florydzie, w Michigan, Pensylwanii oraz Wisconsin.

W ostatnim sondażu dla YouGoV Biden prowadzi w skali kraju o 10 pkt proc., dla IBD/TIPP o - 4, a dla Ipsos - o 7. Najmniejsza różnica między rywalami o Biały Dom jest w badaniu Rasmussena - to zaledwie 1 pkt proc.

W kluczowych wahających się stanach prowadzenie Bidena we wtorek stopniało - według RealClearPolitcs - do 2,3 pkt proc. Jeszcze w czwartek było one o 1,3 pkt proc. wyższe.

Powyższe badania przeprowadzono w USA w trakcie głosowania przedterminowego. Swój wyborczy obowiązek spełniło w nim do wtorku rano ponad 100 mln Amerykanów. Szacuje się, że do lokali wyborczych w Stanach Zjednoczonych w dzień wyborczy uda się ponad 50 mln uprawnionych do głosowania.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski