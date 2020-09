USA: Pożary na Zachodnim Wybrzeżu, co najmniej 26 osób zginęło

W pustoszących Zachodnie Wybrzeże USA pożarach od sierpnia zginęło już 26 osób. W Oregonie są dziesiątki zaginionych. Niebo nad miastami, w tym nad San Francisco, przybrało kolor pomarańczowy.

Pożary mają historyczny zasięg i najbardziej dotknęły Oregon, Waszyngton oraz Kalifornię. W ostatnim z tych stanów spłonęło w tym roku już ponad 1,2 mln hektarów - to 26 razy więcej niż w 2019 roku do września. Ogień strawił w Kalifornii blisko 4 tys. budynków.

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom ocenił w piątek, że sytuacja nie ma precedensu. "To coś czego nie widzieliśmy w trakcie naszego życia" - powiedział mediom stojąc, przed zwęglonymi drzewami na tle żółtego nieba.

Dym z widocznych z kosmosu pożarów unosi się nad całym Oregonem, gdzie jakość powietrza należy obecnie do najgorszych na świecie. Niebo w wielu miastach, w tym w San Francisco, przybrało żółtą i pomarańczową barwę. W dzień słońce nie przebija się przez dym i jest ciemno prawie jak w nocy; mieszkańcy mówią o apokaliptycznych widokach.

Od sierpnia w pożarach na Zachodnim Wybrzeżu USA zginęło już 26 osób. Wśród nich jest 12-miesięczne dziecko oraz nastolatek z Oregonu, który do ostatnich chwil życia tulił swojego psa w samochodzie, który pochłonęły płomienie.

Władze obawiają się, że bilans ofiar śmiertelnych pożarów może wzrosnąć. Z uwagi na szybkie rozprzestrzenianie się ognia ewakuacja często była prowadzona chaotycznie. Setki tysięcy mieszkańców udało się jednak ewakuować, niektórych w środku nocy.

Służby bezpieczeństwa wzywają, by nie rozpuszczać plotek w mediach społecznościowych i stosować się do komunikatów władz. Niektórzy z zagrożonych nie zastosowali się do nakazów ewakuacji i pozostali w swoich domach.

Amerykańscy klimatolodzy twierdzą, że w wyniku globalnego ocieplenia powstały ekstremalnie mokre i suche pory na zachodzie Stanów Zjednoczonych, co spowodowało rozkwit traw i zarośli, a następnie ich wysychanie, przez co zwiększyła się możliwość błyskawicznego rozprzestrzeniania się pożarów.

"Kalifornia jest w środku egzystencjalnego klimatycznego kryzysu. (...) Nie ma wątpliwości - to zmiany klimatyczne, i dzieją się szybciej niż większość oczekiwało" - twierdzi Newsom.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski