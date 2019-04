USA pracuje nad planem pokojowym dla Bliskiego Wschodu

Biały Dom poinformował, że doradca i zięć prezydenta Jared Kushner przedstawi zapowiadany nowy plan pokojowy ws. konfliktu izraelsko-palestyńskiego "jakiś czas" po zakończeniu świętego miesiąca muzułmanów, ramadanu. Kushner ma być głównym autorem tego planu.

Ramadan skończy się w tym roku 4 czerwca. Kushner przypomniał, że plan miał być przedstawiony wcześniej, ale zdecydowano się na przesunięcie tego terminu ze względu na wybory parlamentarne w Izraelu, które odbyły się na początku kwietnia.

Kushner nie podał we wtorek żadnych konkretnych informacji na temat planu dla Bliskiego Wschodu, nie odpowiedział też na pytanie, czy Waszyngton nadal popiera dwupaństwowe rozwiązanie tego konfliktu.AP przypomina, że prace nad tym projektem - nadzorowane przez Kushnera, który nie ma żadnego doświadczenia politycznego ani dyplomatycznego - trwają od dwóch lat, a zarówno Kongres USA, jak i stolice innych państw podchodzą do tego projektu bardzo sceptycznie.Kushner, któremu towarzyszył zazwyczaj Jason Greenblatt, negocjator Trumpa ds. Bliskiego Wschodu, odbył podróże do Izraela, Egiptu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Omanu, Bahrajnu, Kataru i Arabii Saudyjskiej, gdzie miał promować swój plan.Czytaj też: Mariusz Błaszczak o obecności armii USA w Polsce: negocjacje b. zaawansowane Podczas bliskowschodniej konferencji w Warszawie Kushner oświadczył, że plan Waszyngtonu zakłada, że Izraelczycy i Palestyńczycy będą musieli pójść na kompromisy.Prezydent Donald Trump twierdzi, że na Bliskim Wschodzie poczynione zostały wielkie postępy, a w regionie wiele się poprawiło, odkąd wycofał on USA z międzynarodowego porozumienia nuklearnego z Iranem.Agencje przypominają jednak, że proces pokojowy na Bliskim Wschodzie de facto utknął w martwym punkcie, gdy 6 grudnia 2017 roku Trump ogłosił, że USA uznają Jerozolimę za stolicę państwa żydowskiego.Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło wkrótce potem uchwałę domagającą się anulowania decyzji Trumpa, a skupiająca 57 państw Organizacja Współpracy Islamskiej oświadczyła, że uznanie przez USA Jerozolimy za stolicę Izraela oznacza "jawną agresję".Palestyńczycy uznali, że decyzja Trumpa dyskwalifikuje amerykańską administrację jako mediatora w konflikcie bliskowschodnim.