USA: Prawybory: Sanders i Biden niemal na remis w stanie Waszyngton

Ubiegający się o prezydencką nominację Demokratów senator Bernie Sanders i były wiceprezydent USA Joe Biden niemal remisują we wtorkowych prawyborach w stanie Waszyngton - wynika po przeliczeniu ponad dwóch trzecich głosów.

Obaj pretendenci do nominacji Demokratów mogą w Waszyngtonie liczyć na ok. 33 proc. poparcia; niewielką przewagę ma Sanders. Przed czteroma laty to właśnie socjalistyczny senator zdecydowanie zwyciężył w prawyborach Demokratów w tym stanie.

Z kolei w Idaho - po przeliczeniu blisko dwóch trzecich głosów - prowadzi Biden. Sanders traci do niego ok. 4 punkty procentowe.

Biden pokonał we wtorek swojego rywala w Michigan, Missouri i Mississippi. Sanders zwyciężył do tej pory jedynie w Dakocie Północnej. Media zgodnie oceniają, że wtorkowe prawybory w sześciu stanach to sukces byłego wiceprezydenta.

Wiele wskazuje, że Biden, faworyt partyjnego establishmentu, po wtorku powiększy swoją przewagę nad Sandersem w liczbie delegatów wybierających kandydata na prezydenta.