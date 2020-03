USA: Prawybory w Mississippi i Missouri dla Bidena

Były wiceprezydent USA Joe Biden zwyciężył we wtorkowych prawyborach Demokratów w Mississippi i Missouri - podała agencja Associated Press. Tym samym powiększa on przewagę nad senatorem Bernie'em Sandersem, głównym rywalem w wyścigu po partyjną nominację w wyborach prezydenckich.

Po zliczeniu blisko jednej trzeciej głosów Biden prowadzi też w ważnym wyborczo Michigan. Ewentualna porażka w tym stanie nad Wielkimi Jeziorami Sandersa ograniczy do minimum szanse socjalistycznego senatora na nominację Partii Demokratycznej - wskazują eksperci.

Przed czteroma laty Sanders - wbrew sondażom - pokonał w Michigan swoją ówczesną partyjną kontrkandydatkę Hillary Clinton. W tym roku ponownie w kampanii starał się uzyskać poparcie licznej klasy robotniczej w tym stanie.

Bidenowi - jak wskazują sondaże exit poll - udało się utrzymać rozpęd swojej kampanii po jego zwycięstwie w 10 z 14 stanów w tzw. Superwtorku. Od tego dnia rywalizacja u Demokratów ograniczyła się do pojedynku między Bidenem i Sandersem.

Oprócz Michigan, Mississippi i Missouri Demokraci głosują we wtorek w Dakocie Północnej, Idaho i Waszyngtonie. Prawybory odbywają się w cieniu koronawirusa - z obawy przed nim pretendenci do partyjnej nominacji odwołali wtorkowe spotkania wyborcze.