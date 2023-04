USA: Premier Morawiecki w NBC: Wojna na Ukrainie może potrwać lata

Wojna na Ukrainie może potrwać kilka lat - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla NBC News. Zapewnił też, że Polska ma zaufanie do amerykańskich służb wywiadowczych mimo wycieku wrażliwych dokumentów.

"Nie obliczamy żadnej precyzyjnej daty, ale po prostu obserwujemy to, co się dzieje na froncie, na polu bitwy. I zgodnie z tym staramy się zaadaptować do sytuacji, pracować za pomocą naszej dyplomacji z naszymi partnerami w Europie Zachodniej, by wspierać Ukrainę" - powiedział Morawiecki w wyemitowanym przez telewizję fragmencie rozmowy, pytany o to jak długo może potrwać wojna. Dopytywany przez dziennikarkę Kristen Welker, czy wojna może potrwać nawet kilka lat, premier odpowiedział twierdząco.

W drugim z wyemitowanych fragmentów Morawiecki zapewnił, że mimo niedawnego wycieku tajnych dokumentów, nadal ufa amerykańskim służbom.

"To niefortunne, ale takie rzeczy niestety się zdarzają" - powiedział szef rządu w programie Meet the Press. Dodał też, że Polska utrzymuje częste kontakty z amerykańskimi służbami, a on sam dwukrotnie spotkał się z koordynatorką służb, Dyrektor Wywiadu Narodowego Avril Haines.

"Wiem, że zostaną wprowadzone nowe procedury, by uniknąć tych niefortunnych zdarzeń w przyszłości" - powiedział.

Kolejne fragmenty rozmowy z premierem Morawieckim mają ukazać się w wieczornych wiadomościach NBC oraz w poniedziałek i na portalu NBC News.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński