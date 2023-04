USA: Premier: Polska jest kluczem do odbudowy relacji euroatlantyckich

Polska jest dzisiaj kluczem do odbudowy relacji euroatlantyckich i porządku między Unia Europejską a USA. Potrzebujemy nowego planu Marshalla dla Ukrainy i całego regionu - mówił w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu od wtorku przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych. W czwartek spotkał się z przedstawicielami amerykańskiego think-tanku Atlantic Council.

Podczas przemówienia w tym ośrodku premier podkreślił, że Polska leży na granicy dwóch cywilizacji, które nieustannie się ścierają. "Jednak to starcie cywilizacji nie złamało nas, przeciwnie uczyniło nas bardziej odpornymi. Polska nie tylko zbudowała silną gospodarkę, ale staje się liderem całej grupy krajów aspirujących w naszym regionie. Chcemy przywrócenia pokoju, odzyskania stabilnego wzrostu, ale samo zwycięstwo wojskowe Ukrainy nie jest wystarczające" - mówił szef polskiego rządu.

Jego zdaniem "potrzebujemy nowego planu Marshalla dla Ukrainy i całego regionu". "Dzisiaj Polska jest kluczem do odbudowy relacji euroatlantyckich, porządku między UE a USA i relacji między UE i USA" - oświadczył Morawiecki.

Według premiera, "powtarzając błędy przeszłości, nie zbudujemy pokojowej przyszłości. Polska żyje od wieków w cieniu Rosji i jasno widzimy, że imperializm, kolonializm i nacjonalizm to nie tylko mijające cechy duszy rosyjskiej. To leży w centrum duszy Moskwy. Musimy zatem ograniczyć te zapędy Rosji. Wiemy, że Ukraina nie jest ostatecznym celem Rosji. Putin jasno to powiedział. Jeżeli Rosja wygra w Ukrainie, my będziemy następni. Jeżeli będziemy następni to będziemy przygotowani" - powiedział premier

Podkreślił, że kluczem do bezpieczeństwa wolnego świata jest NATO. "Razem jesteśmy tak silni, że możemy nigdy nie musieć walczyć" - dodał.