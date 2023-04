USA: Premier Ukrainy rozmawiał z szefem Pentagonu na temat dostaw broni

Przebywający w USA premier Ukrainy Denys Szmyhal spotkał się w środę z szefem Pentagonu Lloydem Austinem; omawiano m.in. dalsze dostawy na Ukrainę systemów artylerii i obrony powietrznej - poinformował amerykański resort obrony.

Jak przekazał rzecznik Pentagonu generał Pat Ryder, rozmowa dotyczyła "priorytetów pomocy wojskowej, takich jak obrona powietrzna i artyleria oraz szkolenie Sił Zbrojnych Ukrainy".

Na niedostatki zasobów amunicji artyleryjskiej i systemów obrony powietrznej wskazywały m.in. tajne dokumenty amerykańskich służb, które zostały opublikowane w internecie.

Austin i Szmyhal mieli zgodzić się co do potrzeby zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialnego podejścia do otrzymywanej przez Ukrainę pomocy. Szef amerykańskiego resortu obrony miał również mówić o celach, jakie postawił przed następnym spotkaniem ministrów obrony państw wspierających Ukrainę w odpieraniu rosyjskiej inwazji. Austin ponowił swoją deklarację, że USA będą wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie konieczne.

Szmyhal napisał na Twitterze, że dyskusja dotyczyła "pilnych potrzeb" Ukrainy w kontekście wyzwalania jej terytoriów spod rosyjskiej okupacji. "Jesteśmy wdzięczni USA i Amerykanom za ich silne poparcie dla zwycięstwa Ukrainy" - dodał premier.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński