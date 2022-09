USA: Prezes KPA w Illinois: teksty polskich polityków w „Chicago Tribune” przedstawiają prawdziwy obraz wojny

Opublikowane w niedzielę w wielkonakładowym dzienniku „Chicago Tribune” teksty polityków polskich, w tym premiera Mateusza Morawieckiego, wywołały odzew Polonii. Szef wydziału Kongresu Polonii Amerykańskiej (KPA) stanu Illinois Mirosław Niedziński ocenił w rozmowie z PAP, że dają prawdziwy obraz wojny.

"+Chicago Tribune+, to jedno z najważniejszych mediów w Chicago, dlatego jest dla mnie bardzo miłą niespodzianką, że zostały tam opublikowane artykuły polskich polityków. Przedstawiają one prawdziwy obraz wojny, inny niż jest często prezentowany w Ameryce" - powiedział PAP Niedziński.

W jego opinii, dla Amerykanów II wojna światowa zaczęła się praktycznie 7 grudnia 1941 roku, kiedy Japonia zaatakowała USA w porcie Pearl Harbor.

"Początek wojny z Polską 1 września 1939 roku jest im w pewnym sensie mniej znany. Dlatego łatwo jest przekręcić fakty. Cieszę się, że w swoim artykule premier Morawiecki podkreślił także przekazywanie przez Putina swojej wizji, swoich kłamstw" - dodał Niedziński.

Jego zdaniem jest to szalenie ważne. Amerykanie będą bowiem mieli szansę, żeby zorientować się, że najpierw doszło do traktatu Ribbentrop-Mołotow, a później, kolejno, do niemieckiej inwazji na Polskę 1 września 39 roku, a 17 września - sowieckiej. Równocześnie - zaznaczył - nastąpił podział wschodniej Europy między obu najeźdźców.

"Ponieważ teksty ukazały się w niedzielnym wydaniu gazety, ma to tym bardziej istotne znaczenie. Są czytane przez wielu Amerykanów w Chicago na przedmieściach i gdzie indziej" - zwrócił uwagę prezes KPA w Illinois.

Jak podkreślił ważne jest też wskazanie, że nie tylko naród żydowski był poszkodowany, ale zginęły także miliony etnicznych Polaków. Jednocześnie podczas II wojny światowej zniszczony, albo zrabowany został dorobek polski. Stąd kwestia restytucji i odebranie tego, co jest prawnie polskie, w tym dzieł sztuki, obrazów, książek itp.

"Wszystko to jest częścią polskiej historii i jest niezmiernie istotne, abyśmy to odzyskiwali. Działania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tym zakresie są wspaniałą pracą" - mówił Niedziński.

Zapewniał, że przeczytał artykuły w "Chicago Tribune" z dużym zainteresowaniem. Był zadowolony z opublikowania ich w niedzielę, w najbardziej poczytnym dniu.

"Może doprowadzi to do innego postrzegania przez Amerykanów tego, co się stało w roku 1939 i jaka jest prawda. Potrzebują oni dużo, dużo więcej takich informacji" - zaznaczył rozmówca PAP.

Przypuszczał, że teksty z "Chicago Tribune" skłonią Amerykanów do pytań i refleksji, cofną się o dwa lata wstecz i uświadomią sobie, że II wojna światowa jako taka zaczęła się dużo wcześniej niż atak na Pearl Harbor.

"Polska, Europa paliła się dwa lata wcześniej zanim Stany Zjednoczone aktywnie zaangażowały się w walkę przeciwko Japonii i Niemcom. Jednocześnie Waszyngton stał się wówczas sprzymierzeńcem Rosji, która była częścią ponownego rozbioru Polski w 1939 roku" - argumentował szef KPA w Illinois.

Nie wykluczał, że Amerykanie będą się zwracali także do do Kongresu Polonii Amerykańskiej i innych organizacji polonijnych, które starają się aktywnie przekazywać prawdę związaną z okresem wojennym.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski