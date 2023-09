Niemieccy okupanci grozili śmiercią ukywającym Żydów, bo wiedzieli, że Polacy będą się sprzeciwiać Zagładzie - napisał prezydent RP Andrzej Duda w tekście na temat historii rodziny Ulmów opublikowanym w specjalnym dodatku do wydawanej w blisko milionowym nakładzie weekendowej edycji dziennika "Chicago Tribune". Prezydent podkreślił, że historia Ulmów powinna być znana na całym świecie.

Jak napisał prezydent, niemiecka okupacja podczas II wojny światowej oraz zagłada Żydów miała w Polsce wyjątkowo brutalny charakter ze względu na historyczne znaczenie Polski jako państwa toleranycjnego i schronienia dla Żydów. Jak podkreślił, sama nazwa "Polin" oznaczała "tutaj odpoczniesz", zaś Warszawa była drugim największym skupiskiem Żydów na całym świecie.

"Niemieckie władze okupacyjne spodziewały się więc oporu wobec swoich zbrodniczych działań. Stąd też zagroziły śmiercią każdemu, kto na naszych ziemiach choćby tylko próbował udzielić jakiejkolwiek pomocy ukrywającemu się Żydowi. Jednak mimo tak surowej sankcji tysiące polskich Żydów otrzymało wsparcie pozwalające ocalić życie. Pomagano im w ucieczce z getta, udostępniano ukryte miejsca pobytu, dostarczano żywność, pieniądze, fałszywe dokumenty" - napisał Duda.

Jak dodał prezydent, w konsekwencji los zamordowanej przez Niemców rodziny Ulmów podzieliło wielu innych Polaków, zaś Polacy w liczbie ponad siedmiu tysięcy stanowią największą grupę na liście Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Wyraził też dumę, że w niedzielę 10 września rodzina Ulmów - małżeństwo Wiktorii i Józefa wraz z siódemką dzieci - zostanie beatyfikowana przez Kościół.

"Znaczenie tego wydarzenia wykracza poza wymiar religijny. Będzie to również hołd dla bohaterów uosabiających najwyższe ideały człowieczeństwa. Historia ich męczeństwa - wstrząsająca, a zarazem budująca jako niezwykłe świadectwo miłości bliźniego - powinna być znana na całym świecie. Niech przemienia ludzkie serca, niech będzie wzorem otwartości i solidarności wobec drugiego człowieka" - zaapelował Duda.

Tekst prezydenta ukazał się w dodatku "Godność i świętość" do weekendowego wydania gazety "Chicago Tribune" w ramach projektu "Opowiadamy Polskę światu", realizowanego przez zespół Instytutu Nowych Mediów, wydawcę miesięcznika opinii "Wszystko co Najważniejsze" we współpracy z Polską Fundacją Narodową, Instytutem Pamięci Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Polską Agencją Prasową. Obok artykułu Dudy ukazały się tam też teksty ministra kultury Piotra Glińskiego na temat pamięci o II wojnie światowej oraz historyka prof. Wojciecha Roszkowskiego na temat zasadności polskich zabiegów o uzyskanie reparacji wojennych.

"Cieszymy się z partnerstwa z jednym z najstarszych tytułów prasowych w USA, świętującym niedawno 175 rocznicę założenia. +The Chicago Tribune+ to tytuł o olbrzymiej renomie, z 28 zdobytymi przez jej dziennikarzy Nagrodami Pulitzera, z aferą Watergate, z dziennikarstwem najwyższych lotów, słynącym z uczciwości i wiarygodności. Od dłuższego czasu współpracujemy, wymieniamy teksty pomiędzy redakcjami. Ważne dla nas jest też to, że dziennik wychodzi w mieście o tak silnej reprezentacji Polonii. Zapraszam więc wszystkich z chicagowskiej Polonii do kiosków w Chicago po teksty z polskiego +Wszystko co Najważniejsze+, opowiadajmy Polskę światu razem" - przekazał PAP Eryk Mistewicz, prezes Instytutu Nowych Mediów.