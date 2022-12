USA: Prezydent Biden: Ameryka idzie na całość, jeśli chodzi o inwestycje w przyszłość Afryki

Prezydent Joe Biden ogłosił w środę podczas szczytu przywódców USA-Afryka szereg inicjatyw i inwestycji mających na celu rozwój infrastruktury, adaptacji klimatycznej i gospodarki cyfrowej opiewających na miliardy dolarów. Zaznaczył, że Ameryka "idzie na całość", jeśli chodzi o inwestycje w przyszłość kontynentu.

"Stany Zjednoczone są zobowiązane, by wspierać każdy aspekt rozwoju Afryki i tworzenia najlepszego możliwego środowiska dla długoterminowego zaangażowania między afrykańskimi i amerykańskimi firmami. Stany Zjednoczone idą na całość, jeśli chodzi o przyszłość Afryki" - powiedział Biden, otwierając forum biznesowe USA-Afryka w ramach odbywającego się od środy szczytu z udziałem przywódców 49 państw Unii Afrykańskiej.

Podczas przemówienia Biden ogłosił szereg inicjatyw i inwestycji o łącznej wartości 15 mld dolarów, mających przyczynić się do rozwoju handlu i transportu wewnątrz Afryki, energetyki odnawialnej, internetu i gospodarki cyfrowej. Wspomniał też o ogłoszonych podczas szczytu inicjatywach Microsoftu i Visy, by zapewnić dostęp do internetu dla 100 mln osób do 2025 r. oraz wartej 800 mln dol. umowy na zabezpieczenie państw afrykańskich przed cyberatakami.

Biały Dom zapowiedział, że w ciągu najbliższych kilku lat przeznaczy łącznie ponad 55 mld dolarów na wsparcie rozwoju kontynentu.

Prezydent USA zaznaczył jednak, że do długoterminowego rozwoju Afryki potrzebne są zapewnienie przejrzystości, wolności i demokracji.

"Transformacja gospodarcza Afryki zależy od dobrego zarządzania, zdrowej populacji i niezawodnej i niedrogiej energii. Na te rzeczy patrzą firmy, kiedy szukają inwestycji" - mówił.

Odniósł się też do środowego półfinału piłkarskich mistrzostw świata, pierwszego w historii z udziałem reprezentacji z Afryki.

"Wiem, co sobie myślicie: Biden, streszczaj się, bo zaraz będzie półfinał" - zażartował.

Organizowany przez USA szczyt jest drugą edycją spotkania. Pierwsze odbyło się w 2014 r., a jego gospodarzem był Barack Obama.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński