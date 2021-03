USA: Prezydent Biden chce byłego członka załogi promu Columbia na stanowisku szefa NASA

Prezydent Joe Biden ogłosił w piątek, że zamierza nominować byłego senatora z Florydy Billa Nelsona na stanowisko administratora NASA. Nelson to jeden z członków załogi promu kosmicznego Columbia, który poleciał w kosmos w styczniu 1986 roku, dwa tygodnie przed katastrofą Challengera.

Jeśli kandydatura Nelsona zostanie zatwierdzone przez Senat, zostanie on 14. administratorem NASA, zastępując innego byłego członka Kongresu, Jima Bridenstine'a, republikanina z Oklahomy. Nelson obecnie zasiada w Radzie Doradczej NASA.

78-letni Nelson obiecał, że jeśli zostanie szefem Agencji, będzie starał się realizować program, który zakłada powrót człowieka na Księżyc jeszcze w tej dekadzie. Zapewnił, że w tej kwestii bardzo liczy na współpracę z prywatnymi firmami amerykańskimi, a nawet z innymi krajami.

"Siła robocza NASA emanuje optymizmem, pomysłowością i duchem możliwości - oświadczył Nelson - Ten zespół nadal osiąga cele pozornie niemożliwe i zapuszcza się coraz dalej w kosmos".

Nelson w 1979 roku dostał się do Izby Reprezentantów z ramienia Partii Demokratycznej, a siedem lat później został drugim w historii (i pierwszym z Izby) członkiem Kongresu, który wziął udział w misji kosmicznej. Miało to miejsce 12 stycznia 1986 roku, kiedy to poleciał w kosmos promem Columbia jako specjalista od obsługi aparatury do doświadczeń z krystalizacją prostych białek.

Pilotem Columbii z Nelsonem na pokładzie był Charles Bolden Jr., który później był szefem NASA za prezydentury Baracka Obamy.

Siódma misja promu Columbia zakończyła się 18 stycznia 1986 r., a dziesięć dni później doszło do katastrofy promu Challenger, w której zginęło siedem osób.

W latach 2000 - 2018 Nelson był senatorem. W wyborach w 2018 został pokonany przez republikańskiego gubernatora Florydy Ricka Scotta.