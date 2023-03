USA: Prezydent Biden: Kryzys bankowy jeszcze się nie skończył

Prezydent USA ocenił we wtorek, że niepewność w sektorze bankowym wywołana upadłością Silicon Valley Bank jeszcze się nie skończyła, a jego administracja stale monitoruje sytuację. Zaznaczył jednak, że zrobił tyle, ile mógł, by uspokoić sytuację.

Pytany o sprawę przez dziennikarzy na lotnisku podczas wizyty w Karolinie Północnej Biden stwierdził, że zrobił tak dużo, jak tylko mógł przy dostępnych mu narzędziach, by przywrócić zaufanie do systemu bankowego, ale dodał, że to "jeszcze nie koniec".

"To jeszcze nie koniec, bardzo uważnie się temu przyglądamy" - powiedział prezydent. Już po wylądowaniu z powrotem w Waszyngtonie dodał, że sytuacja jest pod kontrolą

W poniedziałek First Citizens Bank ogłosił, że kupi przejęty przez państwo po upadłości Silicon Valley Bank, którego zapaść spowodowała niepewność na rynku. Transakcja wsparta przez federalnego regulatora spowodowała wzrost cen akcji banków w całym sektorze.