USA: Prezydent Biden: niech wrogowie Izraela nie ważą się wykorzystać obecnej sytuacji

Stany Zjednoczone ostrzegają wrogów Izraela, by nie próbowali wykorzystać trwających ataków (do swych celów) - oświadczył w sobotę prezydent USA Joe Biden. Jak dodał, zapewnił w rozmowie z izraelskim premierem Benjaminem Netanjahu o gotowości do pomocy Izraelowi we wszelki sposób.

"Stany Zjednoczone jednoznacznie potępiają ten zatrważający atak przeciwko Izraelowi przeprowadzony przez terrorystów Hamasu z Gazy i jasno wyraziłem w rozmowie z premierem Netanjahu, że jesteśmy gotowi zaoferować wszelkie stosowne środki wsparcia dla rządu i narodu Izraela" - oznajmił Biden w oświadczeniu opublikowanym przez Biały Dom.

Biden zaznaczył, że Izrael ma prawo do obrony swoich mieszkańców, a terroryzm nigdy nie ma usprawiedliwienia. Wysunął też ostrzeżenie wobec wrogów Izraela.

"Stany Zjednoczone ostrzegają wszelkie inne strony wrogie Izraelowi, by nie próbowały wykorzystać tej sytuacji. Wsparcie mojej administracji dla bezpieczeństwa Izraela jest twarde jak skała i niezachwiane" - oznajmił prezydent.