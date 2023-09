USA: Prezydent Biden odwiedził zniszczoną przez huragan Idalia Florydę

Prezydent USA Joe Biden przebywał w sobotę na Florydzie, gdzie spotkał się z mieszkańcami tego stanu, dotkniętymi huraganem Idalia. Nie odbyło się natomiast spotkanie z republikańskim gubernatorem Florydy Ronem DeSantisem.

W towarzystwie swojej żony Jill prezydent udał się do hrabstwa Suwannee w północno-zachodniej Florydzie, gdzie został przyjęty przez burmistrza Live Oak, głównego miasta hrabstwa.

"Jestem tutaj, aby przekazać prostą wiadomość mieszkańcom Florydy i całemu południowemu wschodowi. Powiedziałem waszemu gubernatorowi: jeśli wasz stan będzie czegoś potrzebował, jestem gotowy zmobilizować wszelką potrzebną pomoc" - powiedział prezydent na konferencji prasowej.

Biden nie spotkał się jednak z gubernatorem Florydy Ronem DeSantisem, który ubiega się o republikańską nominację w wyborach prezydenckich. Sztab DeSantisa poinformował w piątek wieczorem, że spotkanie nie odbędzie się z powodu "działań w zakresie bezpieczeństwa (...), które wymagałyby przerwania trwających wysiłków na rzecz odbudowy".

"Od początku powstania huraganu jestem w regularnym kontakcie z gubernatorem DeSantisem" - podkreślił mimo to Biden, przypominając, że "zatwierdził jego wniosek w sprawie poważnej klęski żywiołowej w ciągu sześciu godzin od jego złożenia".

W wyniku huraganu, który w środę uderzył we Florydę, zginęły co najmniej dwie osoby podróżujące samochodem. Choć Idalia uderzyła w mniej zaludnioną część Florydy, to przyniosła ze sobą falę sztormową o wysokości ok. 6 m i spowodowała zalanie ulic wielu miejscowości. Wiatr dochodzący do 205 km/h pozrywał też dachy, powalił drzewa i zerwał linie energetyczne, pozbawiając prądu 300 tys. ludzi. Potem żywioł przemieścił się do Georgii.