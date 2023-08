USA: Prezydent Biden ogłosił dodatkowe sankcje wobec Rosjan zaangażowanych w porwania dzieci z Ukrainy

Prezydent USA Joe Biden ogłosił wprowadzenie nowych sankcji przeciwko ludziom odpowiedzialnym za przymusowy wywóz ukraińskich dzieci do Rosji. Potwierdził też "niezachwiane i trwałe" zobowiązanie do wspierania Ukrainy.

"Te dzieci zostały ukradzione swoim rodzicom i trzymane są z dala od swoich rodzin. To haniebne. I dziś ogłaszamy nowe sankcje, by pociągać do odpowiedzialności winnych tych przymusowych transferów i deportacji oraz żądamy, by ukraińskie dzieci zostały zwrócone swoim rodzinom" - napisał Biden w oświadczeniu z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy.

Jak dotąd administracja USA nie podała szczegółów restrykcji. Już w ubiegłym roku na listę sankcyjną została wpisana rosyjska komisarz ds. praw dziecka Maria Lwowa-Biełowa, prowadząca program wywózek dzieci i oskarżona przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze w tej sprawie.

Biden podkreślił, że zaangażowanie USA na rzecz pomocy Ukrainie w obronie przed agresją jest "niezachwiane i trwałe", wskazując jako dowód deklarację G7 i 25 innych państw ze szczytu NATO w Wilnie o długoterminowych zobowiązaniach na rzecz bezpieczeństwa Ukrainy.

"Mam szczerą nadzieję, że za rok Ukraińcy będą mogli świętować swój Dzień Niepodległości w pokoju i bezpieczeństwie, wiedząc jak ich niezwykła odwaga zainspirowała świat" - oświadczył Biden.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński