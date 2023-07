USA: Prezydent Biden podpisał rozporządzenie o powołaniu 3 tys. rezerwistów do służby w Europie

Prezydent Joe Biden podpisał w czwartek rozporządzenie o możliwości powołania 3 tys. rezerwistów do czynnej służby, by mogli oni uczestniczyć w operacji Atlantic Resolve w Europie - przekazał Biały Dom. Według Pentagonu ma to pozwolić na "dostęp do większej liczby żołnierzy" w ramach zwiększonej obecności sił USA na kontynencie.

Jak napisano w tekście rozporządzenia, daje ono możliwość Pentagonowi powołania żołnierze rezerwy, by "zwiększyć czynne siły dla operacji Atlantic Resolve, by wzmocnić możliwości Stanów Zjednoczonych, by podtrzymać podwyższony poziom obecności i operacji" w Europie.

Rzecznik Pentagonu, gen. Pat Ryder powiedział dziennikarzom, że dowództwo zamierza skorzystać z uprawnień i rozporządzenie "odblokowuje dodatkowe siły na użytek tej operacji". Rzecznik Dowództwa Europejskiego sił USA (EUCOM), kpt. Bill Speaks zaznaczył jednak, że nie oznacza to zmian w liczbie rozmieszczonych żołnierzy USA w Europie, lecz daje "większą elastyczność".

Operacja Atlantic Resolve została rozpoczęta w 2014 r. w reakcji na rosyjską aneksję Krymu i inwazję na Donbas. W jej ramach USA zwiększyły liczbę swoich sił na kontynencie, w tym w Polsce, na zasadzie rotacyjnej.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński