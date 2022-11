USA: Prezydent Biden pogratulował zwycięstwa wyborczego Benjaminowi Netanjahu

Prezydent USA Joe Biden złożył w poniedziałek gratulację liderowi izraelskiej partii Likud Benjaminowi Netanjahu w związku z jego zwycięstwem w wyborach parlamentarnych w Izraelu w ubiegłym tygodniu - poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre.

Jak powiedziała sekretarz prasowa Białego Domu, Biden w rozmowie telefonicznej z Netanjahu "podkreślił swoje niezachwiane wsparcie dla bezpieczeństwa Izraela".

"Będziemy blisko przyglądać się procesowi formowania rządu i oczekujemy kontynuacji współpracy z izraelskim gabinetem w sprawie naszych wspólnych interesów i wartości" - dodała.

Koalicja partii popierająca Netanjahu zdobyła w ubiegłym tygdoniu 64 mandaty w liczącym 120 miejsc Knesecie, co oznacza, że powróci on do władzy niecałe półtora roku po tym, gdy ją stracił.

Stosunki obu przywódców bywały w przeszłości trudne; Netanjahu nie krył sympatii dla Donalda Trumpa i odchodząc z urzędu krytykował administrację Bidena za jej politykę wobec Iranu.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński