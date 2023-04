USA: Prezydent Biden przygotowuje się do ogłoszenia kampanii reelekcyjnej

Prezydent Joe Biden i jego zespół przygotowują się do ogłoszenia kampanii reelekcyjnej do wyborów prezydenckich w 2024 roku. Mogą to oficjalnie zapowiedzieć już przyszłym tygodniu.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Według "Washington Post" Biden i jego współpracownicy we wtorek przedstawią, wideo zbiegające się z czteroletnią rocznicą rozpoczęcia jego kampanii w 2020 roku. Prezydent od miesięcy sygnalizował, że planuje ubiegać się o drugą kadencję. Nie czuł jednak potrzeby rozpoczęcia kampanii, zwłaszcza po lepszych niż oczekiwano wynikach Demokratów w wyborach m.in. do Kongresu USA w listopadzie ubiegłego roku.

Gazeta zwraca uwagę, że główni doradcy Bidena po cichu podjęli szeroko zakrojone przygotowania do reelekcji. Kierują tym Anita Dunn i Jen O'Malley Dillon. Krajowy Komitet Demokratyczny (DNC) finansuje projekty mające na celu zbadanie krajobrazu wyborczego.

"Termin ogłoszenia przez Bidena (planów reelekcji) był źródłem debaty wśród wewnętrznego kręgu prezydenta. Wcześniejsze pozwoliłoby prezydentowi rozpocząć zbieranie pieniędzy na trudną kampanię, podczas gdy dłuższe oczekiwanie pozwoliłoby Bidenowi wznieść się ponad politycznymi podziałami, gdy Republikanie walczą ze sobą o nominację GOP" - ocenił "WP".

Jak dodał 80-letni Biden po zakończeniu drugiej kadencji miałby 86 lat. Byłby znacznie starszy niż jakikolwiek inny prezydent w historii USA.

Władze krajowe Partii Demokratycznej stwierdziły, że wesprą reelekcję Bidena. Nie mają planów sponsorowania debat ewentualnych innych demokratycznych kandydatów na prezydenta w prawyborach.

Dwóch innych pretendentów do Białego Domu, pisarka i aktywistka Marianne Williamson oraz działacz antyszczepionkowy Robert F. Kennedy Jr, rozpoczęło długofalowe starania o (nominację demokratyczną w prawyborach na prezydenta). Niewielu strategów w partii spodziewa się jednak, że zdobędą oni znaczącą pozycję" - zauważył waszyngtoński dziennik.

Jak zauważył, wielu Demokratów podkreśla, że Biden ma na koncie znaczące sukcesy w uchwalaniu ważnych aktów prawnych, począwszy od klimatu po infrastrukturę.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski