USA: Prezydent Biden przyjął rodzinę George'a Floyda w Białym Domu

W pierwszą rocznicę śmierci Afroamerykanina George'a Floyda prezydent Joe Biden spotkał się jego rodziną. "Rasizm od dawna nas rozdziera" – zaznaczył w oświadczeniu wydanym po spotkaniu amerykański prezydent.

Rozmowa prezydenta z rodziną Floyda miała charakter prywatny. Odbyła się w Gabinecie Owalnym Białego Domu. Uczestniczyli w niej córka Floyda i jej matka, rodzeństwo zabitego przed rokiem Floyda oraz kilku innych krewnych.

Według NBC Joe Biden ocenił, że rodzina Floydów "wykazała się niezwykłą odwagą, a zwłaszcza jego młoda córka Gianna".

"Musimy działać. (…) Stoimy w obliczu punktu zwrotnego. Walka o duszę Ameryki to ciągłe przepychanki między amerykańskim ideałem, że wszyscy jesteśmy stworzeni równymi, a twardą rzeczywistością, w której rasizm od dawna nas rozdziera. W najlepszych okolicznościach, amerykański ideał zwycięża" - głosi oświadczenie Bidena.

Brat czarnoskórego mężczyzny zabitego w trakcie aresztowania przez policjanta z Minneapolis, Terrence Floyd uznał zaproszenie do Białego Domu za zaszczyt.

"Być tutaj to honor (…) spotkać się z prezydentem i wiceprezydentem, by (przyjąć) z ich strony okazanie naszej rodzinie troski i faktycznie wsłuchanie się w nasze obawy oraz w to, jak się czujemy w tej sytuacji. Uważam, że była to bardzo produktywna rozmowa i jestem za nią wdzięczny" - powiedział po spotkaniu Terrence Floyd.

NBC przypomina, że Biden spotkał się z rodziną Floydów krótko po zabójstwie jako kandydat na prezydenta. Wielokrotnie z nimi rozmawiał, w tym przez telefon po tym, kiedy były policjant z Minneapolis, Derek Chauvin, został uznany za winnego zabójstwa Floyda.

"Biden mówił o tym, jak osobiście dotknęła go ta tragedia i powszechne demonstracje wzywające do reformy policji oraz położenia kresu systemowemu rasizmowi" - podała NBC.

W minionym miesiącu planował uczcić rocznicę śmierci Floyda sygnowaniem ustawy o reformie policji (George Floyd Justice in Policing Act of 2020). Akt prawny utknął jednak w Senacie. Republikanie i Demokraci próbują osiągnąć kompromis w sprawie zawartych w nim postanowień, a urzędnicy Białego Domu liczą, że wtorkowe spotkanie "podtrzyma impet w tej sprawie".

Według agencji Reutera prezydent Biden wyraził we wtorek nadzieję na osiągnięcie porozumienia dotyczącego reformy po następnym weekendzie, w którym przypada amerykańskie święto pracy.

Podczas pobytu w Waszyngtonie, rodzina Floydów spotkała się też z szefową Izby Reprezentantów Nancy Pelosi oraz innymi członkami Kongresu USA.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski