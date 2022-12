USA: Prezydent Biden: Ukraina może odnieść sukces na polu bitwy i odniesie też sukces przy stole negocjacyjnym

Ukraina może odnieść sukces na polu bitwy i odniesie też sukces przy stole negocjacyjnym, kiedy wygra bitwę - powiedział w środę prezydent USA Joe Biden podczas konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Zapowiedział, że USA zrobią wszystko, by pomóc w tym Ukrainie.

"Rozmawialiśmy dziś o tym, co możemy zrobić, by pomóc Ukrainie odnosić sukcesy na polu bitwy - Ukraina może odnieść sukces na polu bitwy. A jeśli i kiedy prezydent Zełenski będzie gotowy rozmawiać z Rosją, odniesie sukces, bo wygra bitwę" - powiedział Biden, odnosząc się do pytania ukraińskiego dziennikarza o przyszłość wojny na Ukrainie.

Amerykański prezydent dodał, że nie należy nie doceniać wpływu, jaki wojna ma na Rosję, wskazując przy tym na niedawne słowa Władimira Putina, że sytuacja na okupowanych terenach jest "skomplikowana".

Biden zadeklarował, że Stany Zjednoczone zrobią, co tylko w ich mocy, by pomóc Ukrainie. Pytany jednak o dostarczenie Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu, prezydent stwierdził, że przesłanie takiej broni może złamać jedność NATO i że sojusznikom zależy, by nie dopuścić do III wojny światowej. Zaznaczył przy tym, że USA dostarczają Ukrainie broni, której ona potrzebuje.

Ogłaszając nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy wart 1,85 mld dolarów, zawierający baterię rakiet obrony powietrznej Patriot, Biden zaznaczył, że jest to najlepszy system w swoim rodzaju, choć przestrzegł, że przeszkolenie Ukraińców w jego obsłudze "zajmie trochę czasu". Zaznaczył też, że USA skupia się w kwestii pomocy wojskowej na czterech obszarach: obronie powietrznej, zaawanasowanej artylerii, czołgach i pojazdach opancerzonych oraz amunicji.

"Niech pan się nie martwi, panie prezydencie, Stany Zjednoczone pozostaną przy Ukrainie tak długo, jak istnieje Ukraina" - zakończył Biden.