USA: Prezydent Biden w drodze do Niemiec na szczyt G7

Prezydent USA Joe Biden jest już w drodze do Niemiec, gdzie od niedzieli będzie uczestniczył w trzydniowym szczycie państw grupy G7. Jak podaje Biały Dom, Air Force One z prezydentem Bidenem na pokładzie powinien wylądować w Monachium w sobotę późnym wieczorem. Prezydent USA pozostanie w Europie do czwartku.

Z Monachium Biden uda się do położonego w rejonie Garmisch-Partenkirchen zamku Elmau - miejsca tegorocznego spotkania przywódców siedmiu największych potęg gospodarczych świata: USA, Niemiec, Francji, Kanady, Japonii, Włoch i Wielkiej Brytanii.

Przed rozpoczęciem szczytu Biden chce przeprowadzić rozmowę z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

Szczyt G7 będzie trwał od niedzieli do wtorku. Biden z Niemiec uda się na szczyt NATO w Madrycie, na czwartek planowany jest jego powrót do Waszyngtonu.

Niemcy przewodniczą obecnie grupie państw G7. W tym roku głównymi tematami spotkań G7 i NATO będzie rosyjska inwazja na Ukrainę i jej konsekwencje.

Jak przypomina agencja dpa, Stany Zjednoczone ogłosiły w czwartek kolejne dostawy broni na Ukrainę na kwotę 450 mln dolarów. Od początku wojny, trwającej już cztery miesiące, rząd USA zapowiedział lub już dostarczył Ukrainie broń i sprzęt o wartości ok. 6,1 miliarda dolarów.