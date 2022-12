USA: Prezydent Biden wezwał do przyznania Unii Afrykańskiej stałego miejsca w G20

Prezydent USA Joe Biden opowiedział się w czwartek za przyznaniem Unii Afrykańskiej stałego miejsca w G20, gronie największych gospodarek świata. Zapowiedział też, że w przyszłym roku odwiedzi Afrykę i zamierza przeznaczyć 55 mld dolarów na rozwój tego kontynentu.

"We wrześniu wezwałem do reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ, by włączyć do niej stałego przedstawiciela Afryki. Dziś wzywam też, by Unia Afrykańska dołączyła do G20 jako jej stały członek" - powiedział Biden podczas spotkania w ramach szczytu przywódców USA-Afryka w Waszyngtonie. "Długo to trwało, ale to się stanie" - dodał.

Jak dotąd jedynym przedstawicielem kontynentu w G20 jest Republika Południowej Afryki.

Podczas przemówienia otwierającego spotkanie z przywódcami 49 państw kontynentu, Biden zapowiedział też, że USA zainwestują 55 mld dolarów w ciągu trzech lat m.in. w infrastrukturę, rolnictwo, opiekę zdrowotną i bezpieczeństwo w Afryce. Zadeklarował, że Ameryka zamierza zwiększyć współpracę z państwami Afryki w każdym obszarze, "od społeczności wiejskich po ośrodki miejskie, od cybeprzestrzeni po przestrzeń kosmiczną".

Prezydent USA zasugerował też, że złoży wizytę na kontynencie.

"Niektórzy z was zaprosili mnie do waszych krajów. Powiedziałem: +uważajcie, czego sobie życzycie, bo mogę się zjawić" - powiedział, dodając żartem, porównując swoją przyszłą wizytę do wizyty "ubogich krewnych, którzy jedzą twoje jedzenie i zostają dłużej niż powinni". Zapowiedział, że razem z nim wizytę w "wielu" krajach Afryki - nie precyzując których - złożą także m.in. wiceprezydent Kamala Harris, sekretarz stanu Antony Blinken i szef Pentagonu Lloyd Austin. Ostatnią wizytą prezydenta USA w Afryce Subsaharyjskiej była podróż Baracka Obamy do Kenii w 2015 r. Biden w tym roku odwiedził Egipt podczas szczytu COP27.

Z Waszyngton Oskar Górzyński